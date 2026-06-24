Il gip ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa. Era stata ristretta nel carcere di Castrovillari. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di una associazione mafiosa

Il gip di Catanzaro, dopo gli interrogatori di garanzia, ha disposto la scarcerazione di Rosanna Notarianni, difesa dall'avvocato Armando Chirumbolo. La donna era stata arrestata dai carabinieri il 18 giugno scorso in esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere emesso dal gip su richiesta della Dda nei confronti di 9 indagati, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, usura, estorsione, corruzione, falso ideologico, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione ed utilizzazione di segreti di uffici, illecita concorrenza con minaccia o violenza, peculato.

Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo di due aziende (una attiva nel taglio boschivo e l'altra operante nel terzo settore per il servizio di refezione e mensa scolastica). Lo rende noto l'avvocato Chirumbolo. L'operazione Artemis II costituisce il prosieguo dell'attività investigativa culminata nell'esecuzione del provvedimento cautelare del 7 novembre 2024 nell'ambito del quale vennero tratti in arresto 59 indagati.

Il gip di Catanzaro ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa ed ha liberato la donna, prima detenuta nel carcere di Castrovillari, e disposto la misura degli arresti domiciliari.