Sos Albergo delle Fate: il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino ha inviato una lettera aì prefetto di Catanzaro De Rose per la convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale concernente la problematica della messa in sicurezza del complesso denominato Grande Albergo delle Fate sito nel territorio del suo comune. Il Sindaco dopo una breve esposizione scrive che «il protrarsi dello stato di inutilizzo del complesso, unitamente alla sua continua esposizione alle avversità atmosferiche tipiche del contesto montano e al rischio di ulteriori fenomeni di degrado, danneggiamento e vandalismo, impone una valutazione non più rinviabile, da svolgersi in sede inter-istituzionale, circa le condizioni del bene, i connessi profili di criticità e le possibili iniziative da assumere nell’ ambito delle rispettive competenze.

Tarantino

Sulla problematica in argomento -continua il primo cittadino -questa Amministrazione comunale è stata recentemente interessata anche da formali sollecitazioni provenienti da realtà associative del territorio, ed in particolare dalle Associazioni Culturasila e Calabria Letteraria APS, che hanno rappresentato l’esigenza di promuovere un confronto tra tutte le Istituzioni interessate, al fine di affrontare in maniera coordinata e responsabile la vicenda relativa alla messa in sicurezza del Grande

Albergo delle Fate.

I destinatari

In tale quadro, tenuto conto della pluralità dei profili coinvolti e della necessità di un ordinato raccordo tra le diverse Amministrazioni ed Enti competenti, si chiede a S.E. il Prefetto di Catanzaro di voler valutare la convocazione di un apposito tavolo tecnico-istituzionale, esteso ai soggetti pubblici interessati, al fine di: acquisire un quadro condiviso ed aggiornato sullo stato attuale del complesso immobiliare; esaminare i profili connessi alla sicurezza, alla tutela, alla conservazione e

alla vigilanza sul bene; chiarire i rispettivi ambiti di competenza istituzionale e amministrativa; individuare, in modo coordinato, le possibili iniziative e i conseguenti percorsi amministrativi ritenuti utili o necessari”.

La suddetta lettera è stata inviata per conoscenza, sempre dal Sindaco di Taverna, al Presidente ed al Vice Presidente della Regione Calabria, alla Sopraintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Catanzaro e Crotone, all’Ente Parco della Sila, al Sindaco di Catanzaro ed al Presidente della Provincia di Catanzaro»

Sono trascorsi più di tre mesi da quel 6 gennaio 2023 allorquando ben 12 associazioni (oltre alle proponenti Culturasila e Calabria Letteraria APS) hanno promosso, lungo la staccionata di recinzione del Grande Albergo delle Fate, un Sit-In e finalmente qualcosa inizia a muoversi. Adesso bisogna attendere che il Prefetto di Catanzaro convochi questo Tavolo-Tecnico al quale parteciperà anche una rappresentanza delle

Associazioni che hanno condiviso questo grido di aiuto “Grande Albergo delle Fate S.O.S.