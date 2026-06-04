VIDEO | Dal Governo quasi 14 milioni ai comuni calabresi. Nocera Terinese, Botricello, Tiriolo e Taverna illustrano gli interventi. Ammessi al finanziamento anche Chiaravalle Centrale, Montepaone e Decollatura

Oltre 14 milioni di euro per la Calabria e più di 8 milioni destinati alla sola provincia di Catanzaro. È quanto previsto dal decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che finanzia gli interventi dell’avviso pubblico “Sport e Periferie 2025” attraverso il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Tra i 13 comuni calabresi ammessi al finanziamento nella linea A del bando, il Catanzarese risulta il territorio maggiormente beneficiato con una dotazione complessiva di 8.134.949,50 euro.

«Questo finanziamento rappresenta molto più di un’opera pubblica: è un investimento sul futuro della nostra comunità». È il commento del sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, il cui Comune ha ottenuto 1,5 milioni di euro classificandosi al sesto posto della graduatoria nazionale e raggiungendo il punteggio massimo previsto dal bando. Le risorse consentiranno la completa riqualificazione dell’impianto sportivo di Nocera Marina, con l’ammodernamento del campo di calcio, la valorizzazione della polisportiva comunale e la realizzazione di nuovi spazi dedicati a cinque discipline sportive.

Nel messaggio rivolto ai cittadini, Russo ha evidenziato come il progetto sia destinato a offrire nuove opportunità ai giovani del territorio, sottolineando il valore educativo dello sport e ringraziando il Comune di Cleto, partner dell’iniziativa. «I giovani di Nocera Terinese meritano opportunità, attenzione e investimenti. Meritano strutture all’altezza dei loro sogni e del loro talento», ha scritto il primo cittadino.

Risorse importanti arrivano anche a Tiriolo, che beneficia di un finanziamento di 715mila euro per la riqualificazione dello stadio comunale “Cuture”, nell’ambito di un progetto complessivo da 822.965 euro. «Un risultato concreto, atteso da anni, oggi diventa finalmente realtà», ha dichiarato il sindaco Stefano Greco, spiegando che l’intervento sarà possibile grazie al contributo ottenuto attraverso il bando “Sport e Periferie 2025”.

I lavori interesseranno il rifacimento del terreno di gioco con manto erboso sintetico, la sostituzione delle torri faro con impianti a Led, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli spogliatoi, la realizzazione di un sistema di recupero delle acque meteoriche, l’introduzione di sistemi di building automation, la messa in sicurezza della tribuna e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per il sindaco, la riqualificazione dello stadio rappresenta «un progetto di rigenerazione integrata che coniuga valori costituzionali, sostenibilità e innovazione sociale, restituendo al territorio un volano di coesione e benessere».

Grande soddisfazione anche a Botricello, dove il sindaco Saverio Simone Puccio e la delegata allo sport Paola Catrambone hanno annunciato sui social l’arrivo di quasi 1,5 milioni di euro per la completa ristrutturazione dello stadio comunale. Con l’aggiunta di circa 260mila euro di cofinanziamento comunale, l’investimento complessivo raggiungerà circa 1,76 milioni di euro.

«È il finanziamento di cui andiamo più orgogliosi», ha affermato Puccio nel video diffuso dall’amministrazione. «Ciò che importa sono i fatti e sono i risultati. I risultati parlano chiaro: 1.760.000 euro per la completa ristrutturazione di questo magnifico stadio». L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’impianto in una struttura di riferimento non solo per il calcio ma anche per l’atletica a livello regionale. «Torneremo a giocare qui, torneremo ad avere una struttura importante», ha aggiunto il sindaco, ringraziando i tecnici e quanti hanno contribuito alla candidatura del progetto.

Sulla stessa linea la delegata allo sport Paola Catrambone, che ha parlato di un obiettivo inseguito a lungo dall’amministrazione: «Ci abbiamo creduto tanto, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, anche perché crediamo nel valore dello sport e crediamo che Botricello meriti di nuovo uno stadio funzionante al cento per cento».

Anche Taverna figura tra i comuni beneficiari. In una nota pubblicata sui social, l’amministrazione ha comunicato che il finanziamento sarà destinato al rifacimento del campo da gioco con manto erboso e all’efficientamento energetico degli spogliatoi, interventi che consentiranno di migliorare la qualità e la funzionalità della struttura sportiva cittadina.

Complessivamente, nel Catanzarese vengono finanziati sette interventi. Oltre a Nocera Terinese, Botricello, Tiriolo e Taverna, ottengono risorse anche Chiaravalle Centrale e Montepaone, con 1,5 milioni di euro ciascuno, e Decollatura, con 749.997 euro. Un pacchetto di investimenti che conferma il ruolo dello sport come leva di sviluppo territoriale, inclusione sociale e rigenerazione urbana, con l’obiettivo di offrire impianti più moderni, sicuri e accessibili alle comunità locali.