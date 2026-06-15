Il presidente della commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa Marco Polimeni ha incontrato i vertici locali dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati. Nel corso del confronto con la dirigente della sede per la Calabria, la Puglia, la Sicilia orientale con delega alla direzione immobili confiscati Giuliana Cosentino e con il dirigente per le aziende confiscate Luciano Caridi sono state condivise alcune opportunità di collaborazione fra gli Enti.

All’incontro ha partecipato anche il funzionario responsabile per la vendita dei beni aziendali (Dac 2) Stefano Sapone. Il presidente Polimeni, in particolare, ha sottolineato di voler proporre l’istituzione di un Osservatorio regionale permanente sui Beni confiscati, che potrebbe anche svolgere la funzione di collegamento fra il Consiglio regionale e l’Agenzia nazionale. Grande attenzione è stata anche riservata alle criticità nella gestione dei beni confiscati, la maggior parte dei quali risultano abusivi, e alle possibili soluzioni legislative di competenza regionale: su questo tema saranno ascoltati in commissione ordini professionali ed esperti in materia. Al termine del confronto è stata ribadita la reciproca volontà di proseguire il percorso comune.