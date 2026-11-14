L'intervento è piccolo, ma per la giovane società cestistica cittadina ha un significato che va oltre la pallacanestro: «Il posto in cui viviamo vale quanto la cura che ci mettiamo»

Un canestro che torna al suo posto e un quartiere che ritrova uno dei suoi spazi di gioco. Nella mattinata di sabato 14 novembre, a partire dalle 11:30, i Windhawks Catanzaro si sono dati appuntamento a Mater Domini per ripristinare il campetto intitolato al Prof. Vittorio Scarfone. Hanno rimesso in sesto il ferro del canestro e reso di nuovo utilizzabile il playground.



L'intervento è piccolo, ma per la giovane società cestistica cittadina ha un significato che va oltre la pallacanestro. «Il posto in cui viviamo vale quanto la cura che ci mettiamo», spiegano dai Windhawks. «Per questo, un passo alla volta, vogliamo restituire qualcosa alla nostra città e al nostro territorio».

L'idea di fondo è che non si debba sempre aspettare che sia qualcun altro a muoversi. La qualità di un luogo dipende anche dai gesti quotidiani di chi lo abita, e un campetto all'aperto è uno degli spazi in cui questo si vede meglio. È libero e aperto a tutti, lì ragazzi e ragazze si incontrano e imparano a stare insieme prima ancora di entrare in una palestra.

«Lo sport ci insegna proprio questo: il valore dei legami e la cura delle cose», aggiungono dalla società, che ringrazia quanti hanno partecipato alla mattinata.