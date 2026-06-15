Lo rende noto l’amministrazione comunale in un post social. L’arteria sarà finanziata con fondi della Regione Calabria: 400mila euro per la mitigazione del rischio

«Sono stati avviati ufficialmente da qualche settimana i lavori di messa in sicurezza della strada panoramica Ex SS106 (Rebus)». A renderlo noto è l’amministrazione comunale di Stalettì, precisando come si tratti di un primo intervento finanziato dalla Regione Calabria con risorse per 400.000 euro.

«Un’opera attesa da anni che rappresenta molto più di un semplice collegamento viario» spiegano dal Comune. «La riapertura di questo tratto consentirà di raggiungere un traguardo importante: restituire alla comunità e ai visitatori quelli che sono considerati i due chilometri più belli della costa ionica, un patrimonio paesaggistico unico che merita di essere valorizzato e vissuto in piena sicurezza».

«Un intervento fondamentale per la mitigazione del rischio, la tutela del territorio e la valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi del nostro Comune».