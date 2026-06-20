Il drammatico impatto che ha coinvolto due auto è avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 giugno nel territorio di Caccuri. La vittima Manon Vallone era rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto

Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 giugno lungo la strada statale 107, al chilometro 108,400, nel territorio comunale di Caccuri.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, con il supporto del personale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore del Comando di Cosenza. All'arrivo dei soccorritori, è stato accertato il coinvolgimento di due autovetture e la presenza sulla carreggiata di un cavallo deceduto, mentre altri due esemplari vagavano liberi nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incidente.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e all'estricazione di una passeggera rimasta incastrata all'interno di una delle vetture. Per la donna, tuttavia, il medico legale intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, le due auto coinvolte nel sinistro avrebbero impattato contro l’animale che vagava sulla strada statale. A perdere la vita una donna di 48 anni, Manon Lidia Vallone, nata a Cosenza e impiegata in un centro di Medicina manuale a Montalto Uffugo. Si trovava in auto con il suo fidanzato, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Nell’impatto sono rimaste ferite anche le due persone a bordo della seconda auto. Nel corso delle operazioni di soccorso si è proceduto anche al recupero in sicurezza dei due cavalli vaganti e alla rimozione della carcassa dell'animale deceduto dalla sede stradale mediante l'impiego di un'autogrù.

Sul posto sono intervenuti, per quanto di competenza, anche carabinieri, Polizia stradale, personale sanitario del Suem 118 e medico legale. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, la Polizia stradale ha disposto la chiusura totale al traffico della SS107 dalle 23.30 del 19 giugno alle 5.30 del 20 giugno, con deviazioni su percorsi alternativi. L'intervento dei Vigili del fuoco si è concluso intorno alle 5.40. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.