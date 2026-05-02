Dopo aver conseguito attestato di buona pratica territoriale Asvis per l’organizzazione del festival dello sviluppo sostenibile anche per il 2026 Lamezia si propone centro di sostenibilità grazie ad AIParC Lamezia Terme Aps presieduto dalla docente, saggista e giornalista Dora Anna Rocca, che per il settimo anno consecutivo organizza l’evento in città. In particolare il tema scelto quest’anno è Intelligenza artificiale e le sue applicazioni pratiche nell’ambito della personalizzazione e della sostenibilità. L’evento si terrà il 22 Maggio dalle 10 alle 13 nel Salone di San Giuseppe Artigiano di Via Giovanni Gronchi e sarà dedicato alla memoria di Papa Francesco. Anche quest’anno l’edizione del patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e della collaborazione dell’Istituto Tecnologico superiore Cadmo Academy. Perché la dedica a Papa Francesco lo spiega la Presidente di AiparC Lamezia Terme Aps: «Papa Francesco ha più volte affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, sottolineandone il potenziale e i rischi. Nei suoi interventi, come al G7 del 2024, ha evidenziato che essa può essere uno strumento prezioso per combattere povertà, migliorare la salute, proteggere l’ambiente e favorire il bene comune e che è necessario se ne faccia un uso etico e responsabile, guidato da una “sana politica” e da principi di giustizia, dignità umana e solidarietà. Ha messo in guardia contro il rischio di disuguaglianze, manipolazioni e perdita di umanità, se l’IA viene sviluppata senza regole e valori condivisi».

Quest’anno spiega ancora la Presidente Rocca: «Avremo ospiti di spessore come: Diego Taglioni, Giovanni Tridente, Natalia Malara ed un esperto della Cadmo Academy. Taglioni è Fondatore di U Hopper società che si occupa di Intelligenza artificiale che insieme ad altre importanti soggetti che lavorano nel campo dell’informatica in Trentino ha formato un consorzio: Trentino. ai, nato nel 2022 dalla volontà di creare un polo industriale di eccellenza nell’Intelligenza Artificiale, profondamente connesso con il territorio di appartenenza delle aziende fondatrici. A dar vita al Consorzio sono: Delta Informatica, Dimension, Thread Solutions e U-Hopper, quattro realtà con esperienza pluridecennale nel mondo della tecnologia e dell’innovazione ed oggi punto di riferimento per l’Intelligenza Artificiale e la trasformazione digitale. Giovanni Tridente è docente presso la Pontificia Università della Santa Sede dove dirige anche i servizi di comunicazione. Egli analizza l’intelligenza artificiale come sfida ed opportunità, sottolineando l’importanza di un approccio etico e umano in cui la tecnologia resti a servizio dell’uomo e non ne diventi il sostituto.

La dottoressa Malara è una oncologa nata a Messina e residente a Lamezia Terme, nota a livello nazionale per aver aperto la strada verso la diagnosi ultra precoce del cancro. Ha pubblicato uno studio rivoluzionario su Nature. Ha combinato dati analitici molecolari con un algoritmo a rete neurale per definire il rischio oncologico tessuto specifico. L’Intelligenza Artificiale è stata la "super alleata" nelle fasi di diagnosi e cura dei tumori. Gli studenti delle scuole superiori di secondo grado lametine, con le loro domande saranno protagonisti della seconda parte del Convegno avendo avuto la possibilità di esaminare durante l’anno scolastico del materiale scritto dagli autori Taglioni, Tridente, Malara. Dopo i saluti istituzionali del Presidente nazionale di AIParC Salvatore Timpano, della Presidente di AIParC territoriale Dora Anna Rocca, del Consigliere regionale Emanuele Ionà, del Sindaco Mario Murone e del vicario della Diocesi di Lamezia Terme Don Tommaso Buccafurni,interverranno i relatori ed un esperto dell’Its Cadmo nell’incontro moderato da Paolo Marraffa funzionario Comune di Catanzaro, Ufficio Transizione digitale. La seconda parte del festival sarà dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio che potranno effettuare le loro domande sul materiale esaminato nel corso dell’anno scolastico. L’incontro è dedicato agli studenti ma è aperto alla partecipazione dei cittadini fino a capienza della sala.