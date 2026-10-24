Nella prestigiosa cornice del Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, tra cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e il Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. Per la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro erano presenti il Presidente Nazionale Andrea Peressutti e il Presidente Nazionale Emerito Elio Giovati, insieme ai Consoli provinciali e metropolitani provenienti dalle diverse regioni italiane. Nel corso della cerimonia, il Capo dello Stato ha consegnato personalmente 38 onorificenze ai nuovi Maestri e Maestre del Lavoro, rappresentanti dell’eccellenza professionale italiana. Un appuntamento solenne che ha celebrato non soltanto i meriti individuali, ma anche i valori del lavoro, della competenza, della responsabilità e dell’impegno civile.

La Calabria protagonista al Quirinale

Particolarmente significativa la partecipazione della delegazione calabrese, che ha visto due nuovi insigniti ricevere direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica la prestigiosa onorificenza. Per il Consolato Provinciale di Crotone è stata insignita la Maestra del Lavoro Francesca Parise, impiegata e responsabile presso Romolo Hospital S.r.l., accompagnata dalla Dott.ssa Carmela Sanguedolce, amministratrice unica del centro sanitario. Per il Consolato Metropolitano di Reggio Calabria ha ricevuto il riconoscimento il Maestro del Lavoro Francesco Sicuro, direttore della Farmacia Possidonea di Reggio Calabria, accompagnato dal Dott. Domenico Berti, amministratore del gruppo FarmaC’è. La presenza dei due nuovi insigniti ha rappresentato un motivo di particolare orgoglio per la Calabria e per la comunità dei Maestri del Lavoro, testimoniando il valore di professionalità che, attraverso la competenza e la dedizione quotidiana, contribuiscono alla crescita del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato i Consoli delle cinque province calabresi: Giusto Laugelli per Catanzaro, Renzo Perri per Cosenza, Raffaele Laratta per Crotone, Raffaele Di Bella per Vibo Valentia e Nicola Morabito per Reggio Calabria. Quest’ultimo era presente anche nella sua veste di Console Regionale della Calabria e Vicepresidente Nazionale della Federazione per il Sud e le Isole, a testimonianza del coordinamento e della partecipazione dell’intera rappresentanza regionale alla vita della Federazione.

Il valore del lavoro nelle parole delle istituzioni

Nel suo intervento, il Presidente Nazionale dei Maestri del Lavoro, Andrea Peressutti, ha sottolineato il significato profondo dell’onorificenza, evidenziando come la Stella al Merito del Lavoro rappresenti molto più di un riconoscimento individuale: è il simbolo di una comunità di donne e uomini che, attraverso il proprio impegno quotidiano, mantengono viva l’anima produttiva, etica e civile del Paese. Il Ministro Marina Calderone ha rivolto ai decorati parole di gratitudine a nome del Governo, invitandoli a continuare a essere esempi di integrità e impegno: «Maestri del lavoro, maestri di vita». A concludere la cerimonia è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha reso omaggio ai nuovi insigniti, sottolineando come il conferimento della Stella al Merito del Lavoro rappresenti il coronamento di una vita professionale alla quale sono state dedicate competenza, intelligenza, passione e dedizione. Il Capo dello Stato ha richiamato in particolare il legame tra lavoro e democrazia, ricordando il ruolo delle istituzioni democratiche nel promuovere il benessere dell’intera società. Il lavoro, con la sua cultura e la sua etica, è un autentico «veicolo di democrazia», perché genera idee, pluralità, benessere e relazioni, contribuendo alla costruzione di comunità più solide e consapevoli. Il Presidente Mattarella ha inoltre espresso riconoscenza ai Maestri del Lavoro per l’impegno che molti di loro continuano a dedicare al volontariato e alla società civile, ringraziandoli per quanto fanno a favore della collettività.

Un riconoscimento che guarda al futuro

La cerimonia del Quirinale ha rappresentato un momento di grande valore istituzionale e umano, rinnovando il significato della Stella al Merito del Lavoro quale testimonianza di una vita professionale contraddistinta da capacità, responsabilità e dedizione. Per la Calabria, la partecipazione dei propri rappresentanti e il conferimento delle onorificenze a Francesca Parise e Francesco Sicuro costituiscono un motivo di orgoglio e un’occasione per rafforzare la diffusione della cultura del lavoro, soprattutto tra le giovani generazioni. I Maestri del Lavoro, attraverso la loro esperienza e il loro impegno, continuano infatti a essere testimoni concreti di quei valori che uniscono professionalità, dignità della persona, solidarietà e partecipazione civile.