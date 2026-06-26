Mercoledì 1 luglio in programma la conferenza stampa. La manifestazione di quest'anno sarà suddivisa in tre momenti speculari e significativi.

È tutto pronto per la seconda edizione dei Lamezia Channel Awards, la kermesse sportiva nata per celebrare gli atleti, i dirigenti e gli addetti ai lavori che si sono distinti nelle varie discipline nel corso dell'ultima stagione agonistica.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 1 luglio, alle ore 17:00, all’interno del Lounge Bar O’Clock di Lamezia Terme: proprio in quell’occasione verranno svelati alcuni dettagli del premio. La manifestazione di quest'anno sarà suddivisa in tre momenti speculari e significativi.

Un primo momento sarà dedicato ai Premi al Merito: spazio, quindi, dedicato a chi ha brillato sul campo e nelle diverse discipline sportive durante la stagione. Si passerà, poi, ai Premi Speciali: un tributo accorato e d'onore ai personaggi che hanno fatto la storia dello sport a Lamezia.

Infine, sarà premiato lo Sportivo dell'Anno, decretato dalla giuria popolare, che ha espresso la propria preferenza tramite l'indirizzo e-mail ufficiale. A dare ulteriore lustro e prestigio alla manifestazione sarà la presenza di un testimonial "mondiale" il cui nome verrà svelato solo nel corso della conferenza stampa.

Il culmine dell'evento si toccherà il 7 luglio, data in cui verrà ufficialmente consegnato il premio Sportivo dell'Anno "Audi Zentrum Calabria". La cerimonia di premiazione si svolgerà nella prestigiosa cornice del salone dell'Audi Zentrum Calabria.