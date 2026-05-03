Nel panorama culturale odierno e contemporaneo, la Banda Musicale Città di Catanzaro rappresenta ancora oggi un presidio fondamentale di identità, memoria storica e partecipazione collettiva. In un’epoca dominata da una fruizione rapida, istantanea e digitalizzata, la banda continua ad incarnare forme di espressione autentica, capaci di unire generazioni attraverso il linguaggio universale della musica. Le sue esibizioni non si limitano soltanto a “semplici” momenti artistici, ma sono veri e propri rituali civici che rafforzano il senso di appartenenza e tengono vivo il legame con le tradizioni locali.

“Dietro le quinte” di questa storia, un ruolo significativo è stato svolto dai musicisti Salvatore Caroleo senior e Salvatore Caroleo junior, figure che hanno contribuito in modo determinante alla nascita ed alla crescita artistica e umana della banda. Il loro impegno non si è limitato alla dimensione artistica, ma si è esteso alla formazione di generazioni di nuovi musicisti – ricordiamo ad esempio Francesco Scalzo, Tommaso Rotella, Giuseppe Cimino - trasmettendo competenze, disciplina e passione. Grazie a loro, la banda ha potuto mantenere elevati standard qualitativi, adattandosi ai cambiamenti senza perdere la propria identità.

Tutto ciò, garantisce alla Banda Musicale Città di Catanzaro di assumere un ruolo ancora rilevante nel tessuto culturale cittadino.

In definitiva, la banda non è soltanto un’istituzione musicale, ma un patrimonio vivente.

E nel ricordo e nell’insegnamento di figure come S. Caroleo senior e junior si ritrova il filo che lega passato, presente e futuro, rendendo la musica non solo arte, ma anche testimonianza di una comunità che continua a riconoscersi nei suoi suoni.

*giornalista e discendente