Cresce l'attesa per l'ultimo appuntamento di “Borgia Community Hub – Le Piazze Parlanti”. Lunedì 15 giugno, alle 18.30, negli spazi di Palazzo Mazza, protagonista sarà Alessandro Di Battista con il talk “Quando la comunicazione cambia la storia”, un incontro dedicato al valore delle parole e alla loro capacità di incidere sulla società e sul dibattito pubblico.

Il talk

L'incontro offrirà un'analisi sullo stato di salute delle istituzioni democratiche, sul ruolo dell'informazione e sulla crescente distanza tra cittadini e politica.

Nel corso della serata, il reporter, scrittore e attivista politico presenterà il suo ultimo libro, "Democrazia Deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo", un volume che ripercorre la storia politica italiana ed europea dalle elezioni del 1979 fino alle ultime consultazioni europee, interrogandosi sulla crisi della rappresentanza, della partecipazione democratica e dei valori.

«Milioni di persone scelgono di non votare perché credono che le decisioni non vengano più prese all'interno dei Parlamenti ma altrove; pensano che i grandi uomini d'affari e gli amministratori dei fondi di investimento o delle industrie belliche contino più di ministri e parlamentari. I cittadini chiedono di stare alla larga dai conflitti, ma i politici, o chi muove i fili, non fanno altro che alimentarli».

Da queste riflessioni prende avvio una più ampia discussione sul rapporto tra istituzioni, potere e partecipazione civica, ponendo una domanda di fondo: ha ancora senso parlare di democrazia?

A dialogare con Di Battista sarà Roberto De Candia, opinionista e divulgatore culturale, vicepresidente del Premio Caccuri e direttore artistico del Festival del Libro di Cerignola.

Il progetto

L'iniziativa rientra nel progetto "Borgia Community Hub – Le Piazze Parlanti", promosso dal Comune di Borgia, attraverso l'Assessorato alla Cultura, e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014-2020 – Azione 6.8.3, nell'ambito dell'avviso "Sostegno e promozione turistica e culturale".

L'obiettivo è trasformare gli spazi pubblici in luoghi di confronto, ascolto e partecipazione civile, affrontando temi di grande attualità come la comunicazione, la crisi della politica e l'astensionismo.

Le dichiarazioni

«Tre talk, tre protagonisti con percorsi molto diversi tra loro – afferma il sindaco Elisabeth Sacco – hanno coinvolto la comunità su temi di grande attualità. Siamo partiti con Antonio Nicaso, che ha posto l'attenzione sui giovani, sul valore delle seconde possibilità e sull'importanza della parola come alternativa alla violenza. Domenico Lucano ci ha raccontato l'esperienza del modello Riace e la capacità dei borghi di rinascere. Esperienze e idee che diventano occasioni di confronto e condivisione, come accadrà anche con Alessandro Di Battista».

Per l'assessore alla Cultura Virginia Amato, «Borgia Community Hub nasce per stimolare il dibattito e trasformare gli spazi urbani in luoghi di ascolto, portando in piazza visioni diverse e importanti spunti di riflessione. Un progetto che ha puntato anche sulla memoria collettiva grazie ai laboratori di Linda Verre, che hanno permesso di riscoprire la storia e il passato del nostro borgo».