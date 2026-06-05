Il progetto, promosso dal Comune – Assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 - Az. 6.8.3 erogate tramite l'Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”, si conferma uno spazio vivo di riflessione e memoria collettiva

ìDopo il successo del primo appuntamento con il saggista e storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso, prosegue la programmazione di “Borgia Community Hub – Le Piazze Parlanti” con due nuovi talk d’autore. Due personalità differenti tra di loro, che affronteranno approfondimenti legati alla loro storia e all’attualità geopolitica e sociale: Domenico Lucano e Alessandro Di Battista.

Il progetto, promosso dal Comune di Borgia – Assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 - Az. 6.8.3 erogate tramite l'Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”, si conferma uno spazio vivo di riflessione e memoria collettiva.

Il primo dei due incontri si terrà lunedì 8 giugno, alle ore 19.00, all’interno di Palazzo Mazza. Il talk dal titolo “Coscienza civile e memoria condivisa” vedrà protagonista l’europarlamentare ed ex sindaco di Riace Domenico Lucano. Al centro del dibattito ci sarà la narrazione di un’esperienza che ha superato i confini nazionali, diventando un punto di riferimento globale per i modelli di integrazione e accoglienza. Lucano, intervistato dalla giornalista e scrittrice Simona Musco, dialogherà con il pubblico partendo dalla sua storia personale e politica e raccontando il “Modello Riace”. «Ho sempre agito per salvare questa terra. Rifarei tutto ciò che ho fatto, anche solo per salvare una vita umana». Domenico Lucano – conosciuto come il sindaco dell’accoglienza – non ha mai avuto dubbi sul suo operato: da qui sono nate le fattorie didattiche, i laboratori e le botteghe artigiane, un asilo multietnico. L’esperienza di Riace, infatti, non è stato solo un modello di accoglienza, ma un esperimento di rigenerazione culturale e sociale contro il fenomeno dello spopolamento.

Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista Alessandro Di Battista che arriverà a Borgia lunedì 15 giugno, alle ore 18.30. Al centro del dibattito il tema “Quando la comunicazione cambia la storia”, un’occasione per decodificare le dinamiche della comunicazione moderna, l'evoluzione dell'informazione e lo stato di salute delle istituzioni democratiche contemporanee. Di Battista presenterà anche il suo ultimo libro, “Democrazia Deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo”, che propone un excursus partendo dalle elezioni del 1979 fino alle ultime europee per interrogarsi sulla crisi politica, sociale, demografica e valoriale della storia.