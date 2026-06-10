Si tratta di un percorso educativo e culturale centrato sul diritto alla salute e sulla possibilità, per i più piccoli, di esprimere sé stessi, i propri vissuti e la propria idea di benessere

Una campagna di sensibilizzazione per dar voce ai bambini. È con questo spirito che si è svolta presso il Salone delle Culture della Provincia di Catanzaro, l’iniziativa promossa dall’Associazione TDDM nell’ambito del Progetto Colibrì, finanziato dall’Unione Europea, dal titolo “L’ospedale dei pupazzi”. Più che un singolo evento, la giornata ha rappresentato l’avvio di un percorso educativo e culturale centrato sul diritto alla salute e sulla possibilità, per i più piccoli, di esprimere sé stessi, i propri vissuti e la propria idea di benessere. Il messaggio alla base della campagna è che “io sto bene se si crea una situazione di benessere intorno a me”, un concetto che ha guidato tutte le attività e i momenti di confronto proposti ai bambini.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini della Scuola dell’infanzia Guglielmo Pepe e del Convitto Galluppi di Catanzaro, coinvolti in un’esperienza immersiva pensata per rendere il tema della cura accessibile, sereno e partecipato. Attraverso il percorso dell’“Ospedale dei Pupazzi” con giochi, attività educative e momenti di dialogo, i piccoli hanno potuto vivere un primo approccio simbolico al mondo della salute, trasformando curiosità e timori in parole, domande ed emozioni condivise. Il laboratorio dell’“Ospedale dei Pupazzi” ha rappresentato il cuore dell’esperienza, permettendo ai piccoli di accompagnare i propri pupazzi “in ospedale” e comprendere in modo simbolico le fasi della presa in carico e della cura.

La rappresentazione teatrale “Armarsi di sorrisi per spazzare via le paure”, tratta dal libro “Io sto bene se…”, ha ufficialmente aperto un percorso formativo che continuerà nei prossimi mesi, con la collaborazione delle insegnanti, con l’obiettivo di mettere al centro la relazione tra adulto e bambino come base del benessere e della crescita. Quattro saranno i temi di riflessione: “io sto bene se mi dai fiducia”, “io sto bene se mi riconosci come un dono”, “io sto bene se mi ascolti” e “io sto bene se credi nelle mie potenzialità”. La mattinata si e’ conclusa con la proclamazione dei 50 bambini presenti come “dottori del cuore”.

La campagna, come sottolineato dall’associazione, non si esaurisce con questa giornata ma rappresenta solo l’inizio di un cammino più ampio dedicato all’ascolto dei bambini e alla costruzione di una cultura della salute più inclusiva e consapevole. “Dare voce ai piccoli attraverso questa campagna significa riconoscere il valore dei loro pensieri, delle loro emozioni e della loro capacità di leggere il mondo con autenticità. Un bambino ascoltato è un bambino che cresce sentendosi parte attiva della realtà che lo circonda”, ha dichiarato la presidente dell’Associazione TDDM, Daniela Fulciniti.

Un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia di Catanzaro Dott. Mario Mormile per la sensibilità istituzionale dimostrata, alla Dirigente del Convitto “Galluppi” Dott.ssa Cinzia Scozzafava e alla coordinatrice della scuola dell’infanzia “Guglielmo Pepe” Dott.ssa Aurora Larosa per la collaborazione e il supporto all’iniziativa.

Al termine dell’evento si è ufficializzata, attraverso la consegna degli attestati, la conclusione del percorso formativo di “Clown sociali” iniziato a gennaio 2026 e l’ingresso nel gruppo TDDM di 15 nuovi giovanissimi soci volontari pronti a vivere nuove ed entusiasmanti Mission a sostegno dei bambini della nostra Regione.