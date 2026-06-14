Si è chiusa alla Chiesa di Santa Maria del Carmine la seconda edizione dell’evento concertistico per chitarra organizzato dalla famiglia Tolomeo insieme al Conservatorio “Saverio Arlia”. La serata è stata dedicata al ricordo del professionista catanzarese scomparso prematuramente
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‘Per avere un sorriso da te non so cosa farei’. Sulle struggenti note di ‘E m’innamorerai’ di Gino Paoli si è chiusa ieri la seconda edizione del Memorial Luigi Tolomeo, evento concertistico per chitarre organizzato dalla famiglia Tolomeo in collaborazione con il Conservatorio di Musica ‘Saverio Arlia’. A sette anni ormai dalla prematura scomparsa, il ricordo di Luigi – professionista catanzarese, amante della musica – è tornato a rivivere nella suggestiva cornice dell’Oratorio della Chiesa di Santa Maria del Carmine di Catanzaro.
L’evento – reso possibile anche dal prezioso supporto del Maestro Amedeo Lobello e del parroco don Marcello Froio – ha visto come suo momento centrale e più alto la consegna di due borse di studio al merito finanziate dalla famiglia Tolomeo a giovani studenti del Conservatorio: a beneficiarne quest’anno e a riceverle dalle mani delle moglie di Luigi, Maria Mercedes Pileggi sono stati Arianna Carnevale (della classe della Maestra Enza Sciotto) e Giovanni Zicarelli (della classe della Maestra Cinzia Milani).
Intenso il momento della chiusura con appunto l’interpretazione del brano di Paoli da parte della Carnevale e del Maestro Nello Alessi. «La musica è il linguaggio migliore per coltivare un ricordo – hanno sottolineato a margine i figli di Luigi, Susanna ed Alessio Tolomeo – Questa serata vuole essere una carezza al cielo per nostro padre da parte della sua famiglia e dei suoi tanti amici ma anche un modo per supportare concretamente la crescita di giovani talenti del territorio che attraverso gli studi, con passione ed impegno, provano a farsi strada nel mondo».