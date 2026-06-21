̀Catanzaro viene ufficialmente incoronata città del bonsai in Italia. Dal 25 al 27 settembre infatti il capoluogo di regione si trasformerà nel punto di riferimento assoluto per i tantissimi appassionati della cultura orientale in arrivo da tutto il Paese. Sarà un viaggio unico tra arte, filosofia e tradizione, dove maestri bonsaisti ed estimatori si incontreranno per celebrare il fascino millenario del Sol Levante. Un appuntamento che farà di Catanzaro la capitale italiana di questa cultura straordinaria. Ad annunciarlo è l’associazione dell’arte bonsai e suiseki Perla dello Ionio, presieduta da Nicola Gallelli. L’evento avrà come cornice il parco della Biodiversità Mediterranea Michele Traversa. Numerosi gli appuntamenti in programma attraverso i quali sarà possibile, tra le altre cose, ammirare esemplari di pregio e partecipare a lezioni per principianti per scoprire le tecniche di potatura, modellamento e cura.