La tradizione diventa spettacolo e la sartoria si trasforma in racconto identitario. Venerdì 7 Agosto, alle 22, via Roma ospiterà Girifalco D’Amare Fashion Show, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo Estate Insieme a Girifalco, promosso dall’Amministrazione comunale per animare le serate di cittadini e visitatori. Il giovane maestro d’arte Rocco Vitaliano, porterà in passerella la nuova esclusiva collezione Vitaliano Couture di abiti da sposa, sposo e cerimonia, interpretata da 15 modelli e modelle. A impreziosire la serata sarà la presenza del modello e conduttore televisivo Luca Onestini, volto noto del piccolo schermo dopo l’elezione a Mister Italia e le partecipazioni a programmi di successo come Uomini e Donne e Grande Fratello Vip.

La collezione che racconta la Calabria

Il cuore della sfilata sarà la nuova collezione Girifalco D’Amare 2026, composta da 15 creazioni: otto abiti femminili e sette maschili, destinati a sette coppie, oltre a un esclusivo abito femminile pensato come pezzo iconico della collezione. Ogni capo nasce da un lungo lavoro artigianale: i tessuti vengono realizzati manualmente su telaio tradizionale calabrese, utilizzando fibre naturali come seta, lino e ginestra, anch’esse autoprodotte. Tutte le lavorazioni sartoriali sono eseguite rigorosamente a mano secondo la migliore tradizione italiana. Una scelta che punta a valorizzare un prodotto completamente Made in Italy, ma soprattutto Made in Girifalco e Made in Calabria, trasformando il patrimonio tessile locale in una proposta di alta moda contemporanea.

Il talento di un giovane che ha scelto di restare

A soli 22 anni, Rocco Vitaliano rappresenta una delle più interessanti realtà emergenti della moda artigianale calabrese. Dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico – settore Moda di Girifalco, ha deciso di investire nel proprio territorio aprendo un atelier specializzato nella realizzazione di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Il suo lavoro parte dalla riscoperta delle antiche tecniche di tessitura utilizzate un tempo dalle massaie calabresi per confezionare la biancheria di casa. Motivi, intrecci e lavorazioni sono stati studiati, reinterpretati e trasformati in elementi distintivi di una moda capace di coniugare innovazione, artigianato e identità territoriale.

Le dichiarazioni

«Questa collezione rappresenta il mio modo di raccontare Girifalco e la Calabria attraverso la moda. Ogni tessuto nasce dalle nostre mani, utilizzando tecniche antiche che abbiamo scelto di custodire e reinterpretare in chiave contemporanea. È la dimostrazione che si può fare alta sartoria restando nella propria terra», sottolinea Rocco Vitaliano. Dall’Amministrazione comunale arriva un messaggio di sostegno all'iniziativa: «Eventi come questo valorizzano il talento dei nostri giovani e promuovono l’identità culturale del territorio, trasformando Girifalco in un palcoscenico capace di coniugare tradizione, creatività e promozione turistica».

Una serata tra spettacolo e identità

L'appuntamento promette di essere uno dei momenti di maggiore richiamo dell’estate girifalcese, unendo moda, artigianato, spettacolo e promozione del territorio in un evento che celebra la creatività di una nuova generazione di artigiani capaci di trasformare la tradizione in eccellenza contemporanea.