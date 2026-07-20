“Dopo lo straordinario e partecipato successo dei festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono, San Vitaliano, la ricca estate catanzarese non si ferma ma rilancia, confermando una programmazione diffusa capace di valorizzare ogni angolo della città. Ecco perché esprimo il mio più sentito ringraziamento al sindaco Nicola Fiorita e a tutta l’Amministrazione comunale per l'attenzione concreta dimostrata verso il quartiere marinaro, da cui lo scorso 21 giugno è partita la programmazione estiva con lo straordinario concerto dei Cameristi della Scala di Milano in Piazza Dogana. A scriverlo in una nota è la consigliera comunale del PD, Igea Caviano.

“Il cartellone di “EstArte” – continua – è il frutto di una sinergia virtuosa tra il Comune, gli Enti di Alta Formazione, le associazioni culturali e i partner privati, e dimostra come si possa costruire un'offerta di intrattenimento di alto livello capace di parlare a pubblici diversi. Gli eventi che si stanno svolgendo fin dall’inizio dell’estate tra Piazza Dogana e la Pineta di Giovino hanno già regalato straordinarie serate di teatro e musica, tra cui il magico concerto di Danilo Rea in Pineta”.

“Nello scorso fine settimana – prosegue la consigliera – il quartiere marinaro è stato il vero polo centrale dell’attrattività estiva della città. Tra sabato e domenica Piazza Dogana si è trasformata nel cuore pulsante di tante iniziative: dalle attività per bambini al rock degli Skelters e alle note del duo Parrilla-Manna, fino ai concerti di ieri sera che hanno visto protagonisti il Saverio Arlia Classic Quartet e la musica popolare dell'Hirundini – Salsano De Carolis Duo. Un programma pensato per soddisfare gusti differenti, miscelando ospiti nazionali e talenti locali. A Giovino, poi, ha riscosso un successo straordinario il Festival degli Aquiloni, che quest'anno ha assunto una dimensione internazionale grazie alla partecipazione degli aquilonisti francesi, chiudendosi proprio ieri sera con il suggestivo volo notturno delle grandi macchine volanti dopo due giorni intensi di laboratori e spettacoli. A completare questo quadro di grande vivacità, prosegue nell'ex Area Teti lo spettacolo dell'Evolution Motor Show che, fino a domani sera alle 21:15, continuerà a regalare a adulti e bambini performance mozzafiato tra drift e acrobazie”.

“Tutto questo – conclude Caviano – non è il frutto di un'azione improvvisata o di un rilancio dell'ultima ora, ma il coronamento di un percorso solido e strutturato avviato da tempo dall'Amministrazione Fiorita. Un cammino di crescita della città che ha toccato vette storiche con grandi appuntamenti dal respiro nazionale e internazionale, come il Capodanno Rai, il passaggio della Fiamma Olimpica e quello del Giro d'Italia, e che nei prossimi mesi vedrà un altro tassello straordinario con l'attesissimo concerto di Jovanotti nell'area dell'UMG. La risposta del pubblico conferma, ancora una volta, che la strada intrapresa sin dall'insediamento dell'amministrazione Fiorita è quella giusta: Catanzaro vive finalmente i suoi spazi pubblici e il suo mare all'insegna della cultura, dello svago e della condivisione, rendendo la nostra Marina sempre più centrale e attrattiva”.