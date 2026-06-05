Si è tenuta nella cornice del Teatro Grandinetti la manifestazione promossa da AIparC Lamezia Terme Aps. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di numerosi studenti e illustri ospiti

Il 4 Giugno nella splendida cornice di Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, si è svolta la cerimonia di premiazione della quinta edizione di “Giovanil… ente”, una sfida lanciata per il quinto anno consecutivo da AIparC Lamezia Terme Aps, quest’anno sul tema: “Giovani creativi. Visita ai palazzi storici della città” ed accolta dagli studenti che hanno presentato elaborati e proposte di qualità. Erano presenti in rappresentanza delle amministrazioni comunali: gli assessori alle politiche sociali Mimmo Gianturco ed alla cultura Anna Lisa Spinelli con la consigliera comunale onorevole Doris Lo Moro per il Comune di Lamezia Terme, l’assessore alla cultura Martina Maura per il Comune di Pianopoli, il Sindaco Domenico Giampà per il Comune di San Pietro a Maida, l’assessore alla cultura Francesco Costabile per la Città di Maida, l’assessore Laura Panzarella per il Comune di Curinga, la dipendente comunale Teresa Scalzo per il Comune di Feroleto Antico. Per il Rotary Club di Lamezia Terme Massimo Sdanganelli e Carmela Dromì.

A dare avvio alla cerimonia di premiazione del concorso al Teatro Grandinetti dalle 10 alle 13 il cortometraggio “Diario di una morta”, proposto dal polo tecnologico professionale “Rambaldi De Fazio” con la classe I A con la docente referente professoressa Patrizia Calidonna ambientato all’interno di palazzo Niccoli, che ha ricevuto menzione d’onore ed i complimenti dell’assessore alle politiche sociali Mimmo Gianturco che a nome dell’amministrazione si è complimentato con il lavoro degli organizzatori per un concorso per i giovani. Menzione d’onore anche per Furfaro Melissa classe II A Istituto “Gatti Manzoni Augruso”, plesso di Pianopoli con il lavoro sulla Chiesa della Madonna Addolorata, che ha ricevuto il plauso anche dell’assessore alla cultura Martina Maura di Pianopoli, (che ha ricevuto targa da apporre nella Chiesa), per Lorenzo Azzarito, Rodolfo Buccafurni, Vincenzo Melito, Gabriele Nosdeo, Timothy Serratore della IIB Istituto comprensivo di Maida plesso San Pietro a Maida con Sulle tracce del passato: i segreti di palazzo Aiello, Scalese, Morelli e palazzo Fabiani, con il plauso del sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà, per Cuiuli Enrico, Izzo Mario, Pettinato Antonio, Talarico Emanuele della scuola secondaria di Primo grado Istituto comprensivo “Perri Pitagora don Milani” classe 3 A accompagnati dalle docenti Adriana Perri e Concetta Oscuro per il lavoro: Il Chiostro di San Domenico e Museo.

Tutti gli studenti hanno ricevuto gadget, pergamena e copia omaggio della pubblicazione. Menzione particolare per il lavoro di alcuni studenti della scuola di Maida che hanno lavorato su palazzo Farao e sul castello e assenti per il lutto cittadino che ha sconvolto la città di Maida. La Presidente di AIParC Lamezia Terme Aps ha quindi invitato a salire sul palco l’assessore Francesco Costabile sottolineando l’importanza di dedicare questo momento al giovane centauro di 19 anni Gabriel Marchetta deceduto appena ieri in un incidente stradale consegnando dunque all’assessore la targa relativa al Castello per il Comune.

Consegnata targa per il Comune di Feroleto su Palazzo Cosentini. Terza classificata per la sezione scuola media di primo grado Curcio Ylenia della IIIA Scuola media di Curinga con I palazzi storici di Curinga che ha ricevuto power bank, attestato di premiazione e copia omaggio della pubblicazione con grande soddisfazione della Dirigente scolastica Giovanna Bruno (che si è complimentata con la presidente Rocca per le attività di qualità rivolta da anni alle scuole), dell’assessore Laura Panzarella di Curinga delle docenti referenti Marianna De Vito, Tripodi Maria, Votta Lucrezia. Dopo la consegna della targa alla scuola è stata consegnata targa al Comune di

Curinga da apporre nel palazzo premiato dagli studenti ossia Villa Cefaly Pandolphi. Per la scuola superiore di secondo grado premio per Feroleto Eliana, Procopio Elisa, Crocco Claudia, Caterina Isaac della classe IV C Scienze applicate del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme,

premiati con power bank, attestati, pubblicazione. A far le veci della D.S Antonella Cerra la professoressa di lettere Marina Accordino. Conseguono il secondo posto per la sezione scuola superiore di primo grado: Sofia Gullo, Laura Pileggi, Fiorella Arena, LauraMaria Procopio, Gioia Azzarito, Virginia Ragno Classe I B Scuola Secondaria Istituto comprensivo di Maida plesso di San Pietro a Maida per l’elaborato sui palazzi Aiello e Fabiani, seguiti dalle referenti Angela De Sando e Debora Crialesi. Consegnata anche una Targa per il Comune da affiggere all’interno di palazzo Aiello. Secondo posto per la IIIA del Liceo classico del Polo liceale Campanella Fiorentino: Carlotta Azzarito, Giorgia Leone, Martina Molinaro, Maria Rocca che hanno ideato una brochure, concepita come una vera e propria miniguida turistica della città. Premiati con una particolare lampada con integrate cassa acustica e power bank. Al primo posto per la scuola secondaria di primo grado si classifica Iacopo Caligiuri, IIIE scuola media Pietro Ardito (rappresentata dalle docenti referenti, Valentina Greco e Vigliaturo Caterina) con Il respiro delle stanze: storia segreta di Palazzo Nicotera ricevendo uno smart watch tanto in voga tra i giovani. Parte della citazione tratta dall’elaborato del primo classificato è riportata nella targa consegnata da Dora Anna Rocca Presidente AIParC Lamezia e da Massimo Sdanganelli segretario del Rotary Club Lamezia Terme all’assessore Anna Lisa Spinelli perché venga consegnata all’amministrazione comunale che dovrà prendersi l’impegno di affiggerlo all’interno di Palazzo Nicotera Severisio eventualmente nel corso di una cerimonia in cui AIParC Lamezia e Rotary club Lamezia saranno felici di intervenire. Primo Premio per la sezione superiore di secondo grado va all’elaborato Palazzi storici di Lamezia Terme di Gaia Tutino, Giulia Perri, Sofia Rondinelli, Martina Talarico della classe IIID indirizzo Scienze Umane del polo liceale Campanella Fiorentino seguiti dalla professoressa Anna Maria Scavelli.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla D.S. Susanna Mustari per il risultato conseguito. Targa anche alla Grafichè editore di Antonio Perri (per il lavoro encomiabile in collaborazione con AIParC Lamezia di produzione annuale di una pubblicazione contenente gli elaborati premiati degli studenti), oltre che a tutte le scuole partecipanti. Un percorso quello fatto nella quinta edizione che secondo la Presidente Dora Anna Rocca lascerà il segno in città e si dichiara molto soddisfatta del risultato.