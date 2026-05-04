Un esempio di come la letteratura si fa strumento conoscitivo del tempo presente, dinamica intercettazione dei suoi cambiamenti, nonché di ascolto degli adolescenti e della rappresentazione del loro mondo. È da questo spunto che nasce l’incontro in programma giovedì 7 maggio, alle ore 17.45, nella Biblioteca “De Nobili” di Catanzaro, dove sarà presentato il nuovo romanzo di Pier Vincenzo Gigliotti, Noi siamo come vorrei (edizioni La Rondine), disponibile in libreria da poche settimane.

L’iniziativa è promossa dal Comitato di Catanzaro della Società Dante Alighieri e si inserisce nel solco delle attività culturali dedicate alla promozione della lettura e della riflessione sui temi contemporanei.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti della presidente del Comitato, Teresa Rizzo, che metterà in evidenza l’importanza di affidare alle storie narrate, un messaggio capace di raggiungere giovani, educatori e famiglie, soprattutto quando si affrontano percorsi adolescenziali complessi e non sempre lineari.

Il titolo del romanzo, Noi siamo come vorrei, richiama immediatamente una dimensione condivisa, un “noi” che si costruisce tra relazioni, fragilità e speranze. Non si tratta della prima prova narrativa per l’autore catanzarese, avvocato di professione e scrittore per passione, che già in precedenti pubblicazioni ha dimostrato una particolare sensibilità nel raccontare l’universo giovanile, esplorando temi profondi legati ai sentimenti, all’amicizia e alla crescita.

Anche in questa nuova opera, Gigliotti affronta il disagio giovanile attraverso la storia di Lorenzo, sedicenne alle prese con un rapporto difficile con il padre, uomo accecato dagli affari e dal lusso. Una relazione segnata da incomprensioni e distanza emotiva, che spinge il protagonista a cercare un senso più autentico oltre la materialità. In questo percorso, sarà fondamentale l’incontro con Nicole, coetanea capace di conquistarlo per la sua bellezza interiore, offrendo uno spazio di conforto e di scoperta.

A discutere e analizzare l’opera saranno Elena De Filippis, dirigente scolastica e vice presidente del Comitato locale della Dante Alighieri, e Domenico Concolino, teologo e scrittore. L’incontro sarà introdotto e moderato dalla giornalista Rosita Mercatante, che dialogherà con l’autore per approfondire la genesi del romanzo e il percorso che esso intende compiere per arrivare al pubblico dei più giovani.

Un libro che invita a riflettere, soprattutto gli adulti, sulla responsabilità di ascoltare, comprendere e accompagnare le nuove generazioni, spesso impegnate a interrogarsi sul senso della vita e sulla propria strada.