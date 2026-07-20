Un ritorno simbolico, un traguardo storico e una dichiarazione d’amore al territorio e alla creatività. MATERIA, il Festival del design contemporaneo del Mediterraneo, torna quest’anno all'interno del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro dall’1 al 4 ottobre. Non si tratta di un semplice cambio di location, ma di un autentico "ritorno a casa": MATERIA si riappropria del luogo che ne ha accompagnato e battezzato la crescita costante, trasformandolo oggi nel palcoscenico ufficiale del suo decimo anniversario.

Dieci anni di visioni, incontri e progetti trovano la loro sintesi perfetta nel tema scelto per l'edizione 2026: La Celebrazione.

"Celebrare significa fermarsi per riconoscere un percorso – spiegano gli organizzatori di Officine AD, Domenico Garofalo e Giuseppe Anania – Vuol dire guardare ciò che è stato costruito, le persone incontrate, le idee condivise, per immaginare e dare forma a ciò che verrà dopo. #MATERIA10 non sarà una semplice festa, ma un grande momento collettivo dedicato al talento, alle relazioni e alla valorizzazione culturale del nostro territorio."

#MATERIA10 è realizzato con il sostegno della Regione Calabria - Fondi POC 2014/2020 Azione 6.8.3 – Settore 2 del Dipartimento Turismo, Cultura e Marketing Territoriale, nell’ambito degli interventi “Calabria Straordinaria” – Avviso Pubblico “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta”.

Il Complesso del San Giovanni verrà interamente ripensato e suddiviso in distretti esperienziali per accogliere designer, brand, artigiani e visitatori. Il vero baricentro dell’evento sarà La Piazza: il chiostro del San Giovanni, cuore pulsante di Materia, verrà trasformato in una agorà contemporanea impreziosita dalle suggestive architetture di luce delle luminarie e animata da talk con esperti del settore, aree lounge per il networking e un'esclusiva postazione DJ.

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Nel percorso di Materia Talents verranno celebrati i designer, i creativi e i professionisti che hanno contribuito a costruire la storia del festival in questi primi dieci anni. Il Craft District aprirà una finestra sull’artigianato contemporaneo e sulla cultura del fare, proponendo al pubblico installazioni, workshop ed esperienze interattive nate dal dialogo tra tradizione manifatturiera e innovazione. Spazio alla ricerca sensoriale con l’Immersive Room, l'area del Festival progettata per ospitare un'installazione legata ai temi della luce e della percezione. Le novità proseguiranno nel Brands District, una serie di ambienti modulari dedicati alle aziende partner e progettati per ospitare esposizioni personalizzate e showcase di prodotti capaci di ridefinire l'atmosfera dello spazio abitativo.

Materia 10 si conferma non solo come evento culturale di primo piano nel panorama nazionale, ma anche come una straordinaria piattaforma di networking per brand, creativi e aziende che scelgono di fare rete nel cuore del Mediterraneo, trasformando le idee in progetti concreti.

Tutti i dettagli sul programma dei talk, gli ospiti internazionali e le modalità di accesso saranno resi noti nelle prossime settimane.