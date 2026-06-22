“È stato un weekend intenso e ricco di significati – per cui mi sento di ringraziare tutti gli operatori coinvolti in prima persona - che ha aperto nel migliore dei modi la stagione estiva e ha dimostrato come la cultura possa essere uno strumento prezioso per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare ogni parte della città, dal centro storico a Lido, passando per i quartieri. Una proposta culturale diffusa che interpreta al meglio la visione di comunità che l’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Fiorita, ha cercato di promuovere e stimolare, consapevoli che si può crescere solo stando insieme, con l’obiettivo di unire tutta la città attraverso esperienze di qualità accessibili e partecipate.

Si è confermato il successo di “Nuvola”, il festival del fumetto che ha trasformato il Complesso monumentale del San Giovanni in un vero e proprio villaggio della creatività, capace di coniugare intrattenimento, cultura pop, conversazioni. Per il terzo anno consecutivo l’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale con la direzione artistica di Venti d’Autore. Un sentito ringraziamento va all’ideatore Emiliano Lamanna e a tutto il suo staff per aver consolidato un progetto dal forte legame identitario con il territorio, che ha trovato una significativa espressione nel tributo a Mimmo Rotella.

Nel cuore di Lido, in piazza Dogana, si è ricreata ancora una volta una magica atmosfera con il concerto inaugurale della rassegna “Oltre Confine”, inserita nel cartellone di EstArte, in occasione della Festa della Musica. I Cameristi della Scala di Milano, diretti dal maestro Filippo Arlia, hanno regalato al pubblico una serata intensa ed emozionante, rendendo omaggio al genio di Astor Piazzolla con la qualità di un ensemble di profilo internazionale. Un evento reso possibile grazie alla consolidata collaborazione con il Conservatorio “Saverio Arlia”, esempio concreto di una rete istituzionale capace di valorizzare le migliori espressioni del territorio e di proiettare Catanzaro in un contesto artistico di primissimo livello.

Un altro ponte internazionale, sempre attraverso la musica, è stato quello costruito dal trittico corale “Odes to Love”, eseguito per la prima volta a Catanzaro in esclusiva europea. Un’opera che porta la firma di un’eccellenza catanzarese come il compositore Giulio De Carlo, interpretata insieme al Singing Cluster, con il collega statunitense Julian David Bryson. Un momento di grande intensità culturale e spirituale che ha contribuito ad aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive per la nostra città.

La musica è stata inoltre protagonista del progetto “Città Fuori”, con le esibizioni di Sara Rotella e Danilo Lico che hanno trasformato il palco a cielo aperto allestito davanti alla chiesa di viale Isonzo in uno spazio di incontro e inclusione. Un obiettivo pienamente raggiunto grazie all’impegno della Cooperativa Atlantide, che ha saputo portare la cultura nei luoghi più complessi, generando stimoli innovativi attraverso le iniziative condivise nell’ambito del Pn Metro Plus.

Il programma estivo proseguirà ora con la rassegna da Margherita, nella villa comunale da domani fino a tutta la settimana, e l’atteso concerto di Danilo Rea, venerdì 26 giugno alle ore 22, nella pineta di Giovino, sempre ad ingresso gratuito e con l’invito rivolto a tutti a partecipare”.