La distanza geografica scompare quando di mezzo c'è il cuore. È questa la straordinaria lezione arrivata da un gruppo di giovani professionisti badolatesi che, spinti da un profondo legame con le proprie radici, hanno trasformato la passione e la voglia di stare insieme – durante le vacanze estive trascorse a Badolato – in un gesto di immenso valore per tutta la cittadinanza.

Professionisti affermati che oggi vivono tra l'Italia e l'Australia , ma che non hanno mai dimenticato la loro terra d'origine. Si tratta di: Giuseppe Tirinato, Bianca Labbate, Domenico Stefanelli, Roberto Nisticò, Alessio Frascà, Annalisa Murrieri, Francesco Criniti, Andrea Comito, Andrea Stefanelli.

In occasione della festa in Piazza Tropeano dello scorso 21 agosto – un appuntamento inserito nel progetto Terr.re del GAL Serre Calabresi e patrocinato dal Comune di Badolato – questo affiatato gruppo di amici ha deciso di rimboccarsi le maniche. Animati da puro spirito di servizio e da un amore viscerale per il proprio paese, hanno gestito uno stand gastronomico a base di panini alla porchetta, unendo convivialità e solidarietà.

Il ricavato di quella indimenticabile serata ha permesso di concretizzare un obiettivo salvavita: l'acquisto e la donazione di un defibrillatore ad uso pubblico , che è stato collocato presso l'ambulatorio dei medici di famiglia di Badolato Marina (via delle Mimose n.1) e quindi in un punto strategico e accessibile a tutti per garantire la sicurezza dell'intera comunità. Un presidio sanitario fondamentale che rende Badolato un luogo ancora più sicuro e accogliente. L'obiettivo finale è stato positivamente raggiunto anche grazie alle donazioni liberali di semplici cittadini e di alcuni operatori turistico-commerciali ed imprenditori locali.

Ma la generosità di questi giovani non si ferma qui. Una parte del ricavato dello stand di agosto verrà, infatti, destinata ad un altro imperdibile ed importante appuntamento sociale annuale: la prossima edizione della manifestazione pubblica "Babbo Natale a Scuola" , a sostegno delle attività ed esigenze didattiche dei bambini e dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici locali. Questo è il vero significato di comunità: unire le forze, superare i confini del mondo e ripristinare al proprio paese futuro, sicurezza e speranza. W Badolato e la sua comunità.



