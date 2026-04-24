Si concluderà con un appuntamento di altissimo profilo intellettuale il France Culture Fest , il festival dedicato alla cultura francese e promosso dall'Alliance Française di Catanzaro. Il prossimo 28 aprile, alle ore 17:00, la sede di Confindustria Catanzaro ospiterà l'incontro dal titolo “ SAINT AUGUSTIN: UN CHEMIN VERS L'AILLEURS ”.

L'evento ruota attorno alla figura poliedrica di Agostino d'Ippona, partendo dall'analisi del saggio di Kebir Ammi “Sui passi di Sant'Agostino”, tradotto dalla presidente dell'Alliance Française di Catanzaro Fernanda Tassoni per la collana RESPUBLICA dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e pubblicato da Rubbettino Editore. Il dibattito si propone di indagare il concetto di “altrove” nel pensiero agostiniano: un passaggio che si muove dalla curiosità intellettuale per i mondi esterni fino a giungere alla più intima e dimensione profonda spirituale.

Il viaggio culturale attraverserà idealmente il Mediterraneo, collegando le sponde dell'Africa alla spiritualità universale, con un focus speciale anche sul saggio di Marie-Christine Vandoorne “Al Ula, la Singulière” (Titani Editori), opera dedicata alla suggestiva e millenaria città di AlUla, in Arabia Saudita.