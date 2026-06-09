Due giornate dedicate alla natura, alla scoperta del territorio e alla sostenibilità ambientale. Il 20 e 21 giugno 2026 Linea Selvatica Aps, in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale Valli Cupe, promuove un Open Day gratuito rivolto a cittadini, famiglie, appassionati di outdoor e visitatori provenienti da tutta la Calabria e non solo. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per conoscere e vivere da vicino uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della regione, immerso nei territori di Sersale, Cerva e Zagarise. Canyon spettacolari, cascate, gole, boschi secolari e una biodiversità straordinaria fanno della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe uno dei più importanti patrimoni naturalistici della Calabria, e una destinazione di riferimento per il turismo sostenibile e l'educazione ambientale. Nel corso delle due giornate i partecipanti potranno prendere parte gratuitamente a numerose attività guidate e immersive, pensate per favorire un contatto autentico con l'ambiente naturale. Grazie a un programma ricco e diversificato, ogni visitatore potrà costruire la propria esperienza scegliendo di partecipare a uno o più appuntamenti, in base ai propri interessi e ai tempi di permanenza.

Tra le attività in programma: Escursioni naturalistiche guidate nel Canyon Valli Cupe; Esplorazione della Cascata Campanaro e delle gole e cascatelle del Crocchio; Esperienze di terapia forestale e bagno di foresta; Osservazione astronomica con telescopi professionali; Workshop immersivi di danza aerea nel bosco. L'Open Day si inserisce nel calendario di iniziative che Linea Selvatica Aps realizza durante tutto l'anno, per promuovere la conoscenza e la fruizione sostenibile della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe, valorizzando il patrimonio ambientale dell'area e il lavoro delle guide ambientali, degli educatori e degli operatori che quotidianamente contribuiscono alla sua tutela e promozione. L'obiettivo è quello di avvicinare un numero sempre maggiore di persone alla conoscenza dell'area protetta, diffondere una cultura del rispetto e della conservazione della natura, promuovere modelli di turismo responsabile capaci di generare valore per il territorio e per le comunità locali. «Far conoscere la Riserva Naturale Regionale Valli Cupe significa creare consapevolezza, tutela e opportunità per il territorio. Con questo Open Day, vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere un'esperienza autentica nella natura e comprendere il valore di un'area protetta, che rappresenta una risorsa fondamentale per la Calabria. Ogni attività proposta è pensata per far scoprire il patrimonio naturale della Riserva attraverso esperienze dirette, coinvolgenti e accessibili a tutte le età», dichiara Michela Valentino, Presidente di Linea Selvatica Aps. La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.