Una vera e propria festa della musica, dell’impegno e della crescita personale. La cornice del Palasport di Pianopoli ha ospitato il tanto atteso concerto di fine anno scolastico dell’Orchestra SMIM (Scuola Media a Indirizzo Musicale) dei plessi di Pianopoli e Feroleto. Un appuntamento che ha rappresentato non solo l'atto conclusivo di un percorso didattico, ma soprattutto un momento di condivisione e di gioia per l’intera comunità. Protagonisti assoluti della serata, presentata dalla prof.ssa Angela Ferraro, sono stati gli studenti delle classi di strumento musicale – chitarra, flauto, corno e pianoforte – guidati dai docenti professori Angela Ferraro (chitarra), Francesco Servidone (corno), Eleonora Fossella (flauto) e Paola d'Audino (pianoforte). Insieme a loro si sono esibiti tutti gli alunni del plesso di Pianopoli, con l’orchestra di flauti, e le classi quinte della scuola primaria di entrambi i plessi, in un perfetto connubio di entusiasmo e collaborazione.

La serata si è aperta con l’esibizione dell'Orchestra dei Flauti, preparata e diretta dal professor Lorenzo Azzarito. Il pubblico è stato rapito dall'esecuzione dei brani: "Perfect" di Ed Sheeran, "The Lonely Shepherd" e la colonna sonora del cult cinematografico "Lo chiamavano Trinità".Il programma è proseguito con l'esibizione dell'Orchestra Musicale delle classi prime dei plessi di Pianopoli e Feroleto, arricchita dalla partecipazione degli alunni delle quinte della primaria. Per i ragazzi delle prime medie si è trattato del coronamento di un percorso stimolante ma impegnativo: mesi di studio, prove e collaborazione che hanno insegnato loro il valore dell’ascolto reciproco e del lavoro di squadra. Altrettanto significativo è stato il percorso di continuità svolto con i bambini delle quinte elementari, un progetto che ha unito i due ordini di scuola sotto il segno della musica. Gli insegnanti di strumento hanno voluto ringraziare le maestre della primaria per la disponibilità e collaborazione, augurando ai piccoli studenti di conservare sempre intatta la curiosità e la gioia dimostrate in questo cammino.

Questo grande ensemble misto, guidato e diretto dal professor Francesco Servidone – che ha curato anche gli arrangiamenti dei brani eseguiti – ha emozionato la platea con tre pilastri della musica internazionale e italiana: L’immortale "Imagine" di John Lennon, impreziosita dal coro degli alunni delle quinte; La calda e ritmata "Sway" di Pablo Beltrán Ruiz; Il classico "Il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, che ha visto ancora una volta la partecipazione attiva dei bambini della primaria. Prima del gran finale, la serata si è tinta di immenso orgoglio. È stata infatti condivisa con il pubblico la notizia del recente trionfo dei ragazzi al prestigioso concorso musicale "Primavera in Musica", tenutosi a Laureana di Borrello il 29 maggio scorso. L’orchestra si è aggiudicata il primo premio, un risultato che premia il talento, la costanza e la serietà di studenti e docenti.

“Il successo ottenuto a Laureana di Borrello non è solo un prestigioso premio tecnico, ma il coronamento di un profondo percorso di crescita umana e artistica dei nostri ragazzi – ha affermato la Dirigente Mongiardo - la musica, nella nostra scuola, è una vera palestra di vita che insegna il valore del sacrificio, l’ascolto reciproco e la disciplina. Vederli suonare con tale armonia e consapevolezza conferma quanto sia fondamentale investire nella cultura e nelle arti sin dalla scuola dell’obbligo. Ringrazio le famiglie per la fiducia, i docenti per la dedizione straordinaria e il personale tutto per l'impegno costante. Ai nostri ragazzi auguro di portare sempre con sé, come una bussola, la passione e la curiosità che hanno coltivato a scuola”.

Oltre al trionfo dell'intera orchestra, la serata ha celebrato i tantissimi e prestigiosi riconoscimenti individuali e di gruppo ottenuti dagli alunni: Elena Navigante (corno) – Primo Premio Assoluto, Gabriele Avantaggiato e Chiara Ognibene (Duo Flauto) – 1° Premio; Letizia Cuda e Lorenzo Baronello (Duo Chitarra) – 1° Premio; Gioele Lucia (corno) – 1° Premio; Chiara Ognibene (flauto) – 1° Premio; Agnese Barberio (corno) – 1° Premio; Gabriele Valentino (pianoforte) – 1° Premio; Vito Alemanni, Gioele Marinelli, Clara Masi, Flavia Palantone, David Gabriel Ciubuk, Giorgia Foderaro, Valeria Molinaro (Ensemble Chitarre) – 2° Premio.

Dopo la consegna degli attestati e dei riconoscimenti ottenuti durante l'anno scolastico, le classi seconde e terze si sono unite al resto dell'orchestra per regalare al pubblico un travolgente Medley dei Queen, arrangiato e diretto dal professor Servidone.

A conclusione della serata, i docenti e la scuola hanno rivolto sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento. Un ringraziamento speciale è andato alla Dirigente Scolastica dott.ssa Antonella Mongiardo, lodata per la sua lungimiranza, la sua guida attenta e il costante sostegno alle attività musicali, capaci di valorizzare i talenti e creare occasioni uniche di crescita culturale. Parole di gratitudine sono state espresse anche per la sindaca Valentina Cuda, assente per impegni istituzionali ma vicino alla comunità scolastica, e per il parroco Don Antonio, sempre presente e dedito alla crescita educativa, umana e spirituale dei giovani del territorio. Un grazie è andato anche alle vicepresidi Tiziana Matarazzo e Caterina Bettiga, a tutto il corpo docente, al personale scolastico per il supporto logistico e, infine, ai genitori per il loro costante supporto.

Il pensiero è stato infine dedicato ai ragazzi delle classi terze, giunti al termine del loro percorso nella scuola secondaria di primo grado: "Avete condiviso amicizie, emozioni, successi e difficoltà. Affrontate il futuro con coraggio e determinazione, ricordando che questa scuola sarà sempre una parte della vostra storia". La serata si è conclusa con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica e delle vicepresidi, che hanno augurato a tutte le famiglie una serena estate e buone vacanze, sulle note di un arrivederci che sa già di nuova e bellissima musica.