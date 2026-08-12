Lo storico appuntamento ideato e promosso dall’Associazione culturale Primavera permetterà a cittadini e visitatori di riscoprire i gusti più genuini della cucina di un tempo tra musica e divertimento

L’estate nei paesi calabresi vive di piazze che si riempiono, di profumi che evocano i ricordi d’infanzia e di ritmi che invitano a stare insieme. Cancello, frazione di Serrastretta, nel Catanzarese, il 13 agosto, a partire dalle ore 20:00 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Piazza San Giorgio farà da cornice alla diciassettesima edizione di «Terra & Sapori», lo storico appuntamento ideato e promosso dall’Associazione culturale Primavera. Non si tratta di una semplice sagra estiva, ma di una vera e propria festa di comunità che da quasi vent’anni celebra il legame con la propria terra, la ricchezza delle tradizioni enogastronomiche locali e il valore profondo dell’accoglienza.

L’associazione primavera e il valore del territorio

L’associazione culturale primavera è nata tra il 2007 e il 2008, sotto la guida del presidente Massimo Iuliano, con l’intento di portare una ventata di rinascita e nuove idee nel paese. Lo scopo primario di questa realtà associativa è di creare momenti di convivialità essenziali per la vita di una piccola frazione, organizzando negli anni manifestazioni gastronomiche, raduni folkloristici, convegni e gite in collaborazioni con altre realtà locali. In questo percorso, «Terra & Sapori rappresenta l’evento principale e un’occasione dal forte valore emotivo. Come ricorda infatti Raffaella Cianflone, segretaria dell’associazione: «la manifestazione è un punto di ritrovo fondamentale per tanti emigrati che in questo periodo dell’anno tornano a far visita alle proprie famiglie, desiderosi di riassaporare le tradizioni del paese d’origine all’interno di una comunità vivace che collabora con entusiasmo alla realizzazione della serata».

Un itinerario tra i sapori tradizionali

A partire dalle ore 20:00, con l’apertura degli stand enogastronomici, cittadini e visitatori potranno riscoprire i gusti più genuini della cucina di un tempo. Il menù della serata offre un viaggio culinario tra i piatti tipici della tradizione calabrese, iniziando da una deliziosa pasta all’ortolana ricca dei colori dell’orto estivo, per proseguire una selezione di fritti dorati e contorni tipici della cucina locale. Non mancherà il grande classico “patate e pipi” preparate secondo la consuetudine, mentre a chiudere il percorso gastronomico sarà una rinfrescante fetta di anguria, ideale per concludere la cena in dolcezza.

Musica e folklore sotto le stelle

A fare da colonna sonora a questa notte di condivisione sarà l’intrattenimento musicale dei SentaSè!, gruppo dedicato alla promozione della musica popolare calabrese. Con i ritmi travolgenti degli strumenti tradizionali, l’organetto e le sonorità tipiche del folklore regionale, la piazza si trasformerà in uno spazio di festa dove il piacere della buona tavola si fonderà con l’energia del ballo e della musica dal vivo. Che siate residenti, turisti o compaesani rientrati dalle vacanze, la diciassettesima edizione di «Terra & Sapori» si preannuncia come un’occasione perfetta per vivere insieme una serata autentica, all’insegna del buon cibo e della tradizione.