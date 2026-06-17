L’imminente edizione di esordio della “Festa dell’Istmo Prima Italia” che avrà luogo alla Casa della Cultura di Tiriolo in via Cavour dalle 17.30 di sabato prossimo 20 giugno, in pieno solstizio d’estate, potrà essere seguita sulla piattaforma www.tvk.it mentre chi vi parteciperà di persona godrà del buffet finale e riceverà un “Attestato di presenza” in cartaceo, da incorniciare pure a ricordo di un evento destinato a indicare nell’ameno “paese dei due mari” un più vocazionale e originale centro di riferimento per le celebrazioni della “Prima Italia” che hanno luogo in varie parti della Calabria, ma anche altrove come, ad esempio, a Corfinio d’Abruzzo (AQ) o all’estero, specialmente presso le comunità italiane. Tale attestato, artisticamente eseguito, porta la firma di Giuseppe Vergata e in futuro avrà certamente un prezioso valore anche storico-documentario a ricordo del primo solenne evento. Sul retro sono state riportate alcune antichissime fonti storiche che attestano la nascita del nome Italia nell’Istmo compreso tra i golfi di Squillace e di Lamezia. Un motivo in più per tenere come pregiato tale “Attestato di presenza” nella Storia della Calabria e dello Stato.

Si ricorda infine che, nel contesto di questa prima celebrazione della nascita dell’Italia (avvenuta 3500 anni fa circa con Re talo), domenica 21 giugno alle ore 9 partirà la “Camminata della Prima Italia” Tiriolo – San Pietro Apostolo con arrivo nel bel mezzo dell’annuale “Sagra della ciliegia” giunta questo anno alla sedicesima edizione. L’evento sportivo-amatoriale della Camminata è organizzato dall’asd Calabriando di Catanzaro (dirigenti Riccardo Elia e Felice Izzi) e per aderire bisogna prenotare scrivendo a asdcalabriando@libero.it. Pure i partecipanti a tale Camminata riceveranno un attestato, che ricordi la nascita dell’Italia in terra di Calabria 35 secoli fa. Ricordiamo, altresì, che la “due giorni” della “Festa dell’Istmo Prima Italia” (con il conseguente “Premio Istmo Prima Italia” per 29 tra enti e personaggi) è stata voluta ed è organizzata, su input del giornalista badolatese Domenico Lanciano, dalla Pro Loco di Tiriolo “Terra dei Feaci” di cui è presidente la dottoressa Valentina Paone con il supporto del dott. Luigi Puccio e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale del sindaco Domenico Stefano Greco. L’entusiasmo e l’interesse che già si sono ampiamente espressi, in queste settimane di preparazione e di attesa, per tale manifestazione (quasi una rievocazione e celebrazione storica) lasciano ben sperare che la seconda edizione sarà ancora più ricca e interessante.