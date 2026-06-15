Collettivo Aurora, Arciequa e il comitato del Catanzaro Pride invitano la cittadinanza a un incontro fondamentale che segna un passo importante verso il primo Catanzaro Pride della storia. Martedì 17 giugno 2026, ore 18:00, al Centro Polivalente di Via Fontana Vecchia a Catanzaro, si terrà un dibattito sul cuore politico dell'educazione sessuo-affettiva : parlare di corpi, desiderio, relazioni e consenso. Un incontro per riflettere su come impariamo a riconoscerci, rispettarci e stare al mondo insieme, garantendo spazi liberi e sicuri per tutti.

Il tavolo di discussione sarà dedicato al libro «Senza legge. Perché l'educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica», un lavoro collettivo di più autrici che spiegano come l'educazione sessuo-affettiva sia strumento di libertà, prevenzione delle violenze e riconoscimento delle differenze. Le autrici sottolineano come la sua assenza, oi contenuti con cui si pensa di veicolarla, non siano mai neutri ma dipendano da scelte precise.