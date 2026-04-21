«Dieci edizioni non sono solo un numero: sono un traguardo che racconta un cammino fatto di costanza, cura e visione»

Euro.Soul Festival è arrivato alla sua X Edizione e, negli anni, ha portato in Calabria un respiro sempre più internazionale grazie all’impegno quotidiano dell’Associazione JUMP – Gioventù in riSalto: progetti europei, ospiti, scambi, idee e persone che hanno scelto la nostra Regione come luogo d’incontro e di crescita. Eppure, al di là dei dati e dei risultati visibili, c’è un elemento ancora più prezioso su cui vale la pena soffermarsi: Euro.Soul è diventato un progetto di comunità.

Un percorso che coinvolge giovani, studenti, educatori, professionisti, associazioni e imprese del territorio, ognuno con un ruolo diverso, ma con la stessa energia: far crescere un evento che oggi è atteso, riconosciuto, e capace di "colorare" e accendere entusiasmo.

Negli anni, luoghi un tempo periferici rispetto alle rotte internazionali sono diventati familiari anche a un pubblico lontano. Ma la soddisfazione più grande resta vedere quante persone, soprattutto giovani, partecipano con gioia e passione, mettendo competenze, tempo e creatività al servizio di un’idea comune: costruire ponti, aprire orizzonti, sentirsi parte dell’Europa anche da qui. Il programma dell’edizione 2026 è consultabile sul sito istituzionale di JUMP.