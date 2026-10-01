Lunedì il sit in davanti alla sede della Regione Calabria. La Federazione precisa che l’iniziativa non comporterà il fermo totale delle attività: «Speriamo sia l’occasione per aprire un confronto serio e costruttivo»

Fedralog Calabria – Federazione Trasporti e Logistica Calabria rende noto che lunedì 5 ottobre, a partire dalle 7, si terrà una manifestazione alla Cittadella regionale a Catanzaro.

«La decisione di anticipare la manifestazione – si legge in una nota – nasce dalla grave situazione che continua a interessare il comparto dell’autotrasporto, aggravata dall’aumento dei costi di esercizio, del carburante e dalle difficoltà economiche che quotidianamente le imprese sono costrette ad affrontare».

«A ciò si aggiunge il fatto che, ad oggi, non è arrivato dalla Regione Calabria un riscontro concreto alle richieste avanzate dal settore. Per questo Fedralog Calabria ha ritenuto necessario anticipare un momento pubblico di sensibilizzazione e confronto».

«L’iniziativa di lunedì – precisa Fedralog – avrà carattere ordinato e responsabile. È importante precisare che non si tratta di un fermo generale dell’autotrasporto e che le attività del settore continueranno regolarmente. La manifestazione rappresenta invece un momento di presenza e di visibilità attraverso il quale Fedralog Calabria intende richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle difficoltà che stanno mettendo sotto pressione numerose imprese del comparto».

«L’obiettivo – continua – è quello di ottenere un confronto concreto con le istituzioni regionali, affinché vengano affrontate con urgenza le principali criticità che stanno interessando l’autotrasporto: aumento dei costi, sostenibilità economica delle imprese, pressione fiscale, competitività e condizioni operative del settore».

Fedralog Calabria ribadisce che «la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della sicurezza, della libera circolazione e delle indicazioni delle autorità competenti, senza blocchi stradali e senza iniziative che possano creare situazioni di pericolo o disagio non consentito».

«Non chiediamo privilegi, ma attenzione e risposte concrete per un settore che ogni giorno garantisce la movimentazione delle merci e rappresenta una componente fondamentale dell’economia regionale», sottolinea Fedralog Calabria.

La Federazione auspica che «la giornata di lunedì possa rappresentare l’occasione per aprire finalmente un confronto serio e costruttivo con la Regione Calabria e con le altre Istituzioni interessate».