«“Vivi il Centro. Sere d’estate tra gusto, musica e passeggiate” rappresenta l’iniziativa più strutturata tra quelle messe in campo fin qui dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro storico e restituirgli vivacità attraverso un’offerta integrata di intrattenimento, socialità, mobilità pedonale ed enogastronomia». Lo si legge in una nota della consigliera di Catanzaro con delega alla valorizzazione del centro storico, Daniela Palaia

«Ben sei week end, da venerdì 26 giugno all’8 agosto, con iniziative non episodiche, pur se di qualità, ma, in questo caso, continuative e coordinate che potranno contribuire a incrementare la frequentazione del cuore della città da parte dei catanzaresi, dei visitatori e dei turisti, contrastando i fenomeni di progressivo impoverimento della vita urbana e favorendo, al contempo, occasioni di socialità, aggregazione e conoscenza del territorio.

Anche sul piano metodologico, “Vivi il Centro” rappresenta un salto di qualità significativo. L’amministrazione comunale ha infatti avviato un confronto con gli esercenti pubblici e con gli operatori economici del centro da cui emersa la disponibilità a collaborare attivamente alla programmazione coordinata, mediante l’organizzazione di piccoli intrattenimenti, musica dal vivo, DJ set, degustazioni, promozioni e menù dedicati. Una sinergia forte, dunque, tra pubblico e privato, finalizzata allo stesso, ambizioso obiettivo, con il Comune che assicurerà le condizioni organizzative generali e i servizi necessari alla fruizione ordinata e sicura degli spazi pubblici, mentre gli esercenti aderenti contribuiranno direttamente alla realizzazione delle attività destinate al pubblico.

Si esce, insomma, dal semplice confronto di idee sulla valorizzazione del centro storico, non sempre destinato a produrre sintesi e tradursi in fatti, per entrare nella operatività concreta, con una comune ed encomiabile assunzione di responsabilità verso un obiettivo che resta cruciale per tutti: ricucire il legame forte tra i catanzaresi e un pezzo di città che è storia e memoria collettiva, ricca di cultura e tradizioni, a cui nessuno può e vuole rinunciare.

Non resta dunque che ritrovarsi tra corso e vicoli per un’estate godibile e vivibile, con degustazioni, passeggiate, dj set, musica dal vivo, street art. Questo l’auspicio, grazie anche all’isola pedonale che accompagnerà tutti e sei i week end e il servizio di trasporto pubblico che renderà accessibile il centro dal pomeriggio fino a notte».

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