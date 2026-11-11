Corteo da piazza Matteotti alla Prefettura promosso da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Una delegazione sarà ricevuta dal prefetto in vista dell'incontro di domani al Mimit

È in corso a Catanzaro una manifestazione indetta dai sindacati del settore delle telecomunicazioni per chiedere interventi immediati al problema degli esuberi creato dall'introduzione dell'intelligenza artificiale.

Secondo stime fornite dai sindacati, a rischio in Calabria nei prossimi due anni sarebbero almeno duemila posti di lavoro.

La manifestazione è stata indetta da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Circa trecento persone hanno aderito alla protesta, che ha preso le mosse da piazza Matteotti per raggiungere piazza Prefettura.

Una delegazione sarà ricevuta dal prefetto di Catanzaro, il quale raccoglierà le istanze dei manifestanti per trasmetterle a Roma, dove domani è in programma un incontro al Mimit.