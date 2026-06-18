Si registra un crescente interesse da parte degli espositori. Possibile assegnare ulteriori postazioni ancora disponibili. Saranno riaperti i termini per antiquariato e vintage

Torna domenica 21 giugno il mercatino degli hobbisti in Piazza Prefettura. L'appuntamento, in programma dalle ore 17 alle 22, inaugura il calendario ordinario previsto dal Comune di Catanzaro che individua nella terza domenica di ogni mese la giornata dedicata agli operatori di questo particolare settore. L’assessora alle Attività economiche, Giuliana Furrer, ha evidenziato come l’iniziativa stia raccogliendo un crescente interesse da parte degli espositori.

«In seguito all’avviso pubblico predisposto dal settore – commenta - sono pervenute ulteriori adesioni che consentiranno di assegnare altre postazioni ancora disponibili tra le trenta individuate dal Comune per il mercatino. L’avvio del 31 maggio ha rappresentato un primo importante banco di prova e i riscontri ricevuti ci incoraggiano a proseguire durante la stagione estiva, per far vivere il cuore della città nella fascia serale. L’obiettivo è costruire un appuntamento stabile e continuativo che sappia valorizzare le produzioni del territorio, offrendo agli hobbisti una vetrina riconoscibile e costante nel cuore della città».

Contestualmente, restano aperti i termini per partecipare al mercato tematico dedicato ad antiquariato, vintage, modernariato e arte - per il quale il settore Attività economiche ha già pubblicato il relativo avviso pubblico – mentre saranno a breve formalizzate anche le procedure riservate ai coltivatori diretti, nell’intenzione di partire quando si raggiungerà una buona base di adesioni. «La visione più ampia è offrire al centro storico occasioni continuative di animazione urbana e di attrattività – conclude Furrer - creando appuntamenti riconoscibili che possano sostenere le attività economiche locali e promuovere le tante eccellenze presenti nel nostro territorio».