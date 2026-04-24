Un momento di confronto e coordinamento fondamentale per condividere le opportunità e le azioni da mettere in campo in occasione di un evento di rilevanza nazionale e internazionale
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L’Amministrazione comunale di Catanzaro rende noto che lunedì 27 aprile 2026 alle ore 15.30, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio, si terrà un incontro rivolto ai commercianti e agli operatori balneari della città, in vista della tappa del Giro d’Italia prevista il prossimo 12 maggio in città.
L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e coordinamento fondamentale per condividere le opportunità e le azioni da mettere in campo in occasione di un evento di rilevanza nazionale e internazionale, capace di generare importanti ricadute economiche e di visibilità per Catanzaro.
All’incontro prenderanno parte l’assessore alle Attività Economiche, Giuliana Furrer, e l’assessore allo Sport, Antonio Battaglia, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia, Pietro Falbo, che illustreranno le attività programmate e raccoglieranno proposte e contributi da parte degli operatori coinvolti, con l’obiettivo di valorizzare al meglio il tessuto commerciale e turistico cittadino.
Si invitano i commercianti e operatori balneari a registrarsi tramite il seguente modulo, al fine di ricevere aggiornamenti sui prossimi incontri e contribuire alla costruzione di una rete di comunicazione efficace e coordinata: https://forms.office.com/e/cfbCvKh2EA