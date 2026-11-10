Secondo le stime di Bankitalia il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici e delle possibili ricadute su attività produttive e consumi

Nel primo semestre del 2026 l'attività economica in Calabria ha continuato ad espandersi moderatamente. Secondo le stime della Banca d'Italia nei primi sei mesi il prodotto sarebbe cresciuto in termini reali dell'1,3%, rispetto al primo semestre del 2025, un valore lievemente superiore a quello del Mezzogiorno e del Paese. È quanto emerge dal report congiuntale realizzato della Banca d'Italia sull'economia della Calabria nei primi sei mesi del 2026.

Secondo l'istituto, in prospettiva il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, legati al protrarsi delle tensioni inflazionistiche dovute all'aumento dei costi energetici e alle possibili ricadute sulle attività produttive e sui consumi.

Dai risultati dei sondaggi realizzati nei primi nove mesi dell'anno, l'economia regionale è stata sostenuta dall'andamento favorevole dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, mentre per l'industria in senso stretto si sono osservati segnali di attenuazione della crescita soprattutto nel comparto alimentare.

I rincari dei beni energetici causati dal conflitto in Medio Oriente hanno ridotto i margini di profitto delle imprese. Nel complesso la situazione reddituale si è mantenuta comunque positiva con livelli di liquidità ancora elevati.

Occupazione trainata dal lavoro autonomo

Sul fronte dell'occupazione, l'istituto rileva un aumento a ritmi superiori alla media italiana e del Mezzogiorno trainata dal lavoro autonomo. È proseguita la riduzione del tasso di disoccupazione mentre la partecipazione al mercato del lavoro è rimasta stabile su un livello ancora nettamente inferiore a quello nazionale. L'incremento dell'occupazione ha sostenuto i redditi delle famiglie calabresi, secondo Bankitalia. In termini reali tuttavia tale miglioramento è stato in parte compensato dalla ripresa dell'inflazione che ha interessato soprattutto le spese di trasporto e quelle per le abitazioni e utenze. Il ricorso alle misure di sostegno al reddito, già superiore alla media nazionale, ha registrato un lieve aumento.

In particolare, l'occupazione nei primi sei mesi del 2026 in Calabria ha continuato a crescere. Il numero di occupati è aumentato dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, circa 9mila unità in più. Rileva l'istituto, l'incremento sebbene meno intenso dello scorso anno (5,0%) è stato superiore a quello della media nazionale (0,6%) e del Mezzogiorno (0,9%).

Il tasso di occupazione è salito al 47,4% (era il 46,5% nel primo semestre del 2025) anche per effetto di un lieve calo della popolazione in età da lavoro. Il divario dal tasso medio nazionale rimane ancora ampio, pari a 15,6%. Crescita che ha comportato una riduzione - di due punti - del tasso di disoccupazione al 9,1% (5,6% in Italia). La crescita è stata sostenuta dal lavoro autonomo mentre il lavoro alla dipendenza è diminuito. L'aumento degli occupati si è concentrato tra le donne determinando una riduzione del divario di genere nei tassi di occupazione.

Nei primi sei mesi dell'anno è aumentato anche il reddito disponibile lordo delle famiglie calabresi: +3% a valori correnti, un tasso analogo a quello nazionale. Meno favorevole è risultata in termini reali: la crescita si è attestata allo 0,7% per effetto del rialzo dell'inflazione che ha eroso il potere d'acquisto delle famiglie. A partire dal mese di marzo, con l'inizio del conflitto in Medio Oriente, l'inflazione è tornata a crescere raggiungendo a settembre il 4,9% (2,1% a dicembre 2025). Un aumento che - secondo l'istituto - ha compresso i margini di profitto delle aziende.

Quadro positivo per le imprese

Secondo il sondaggio congiunturale condotto dalla Banca d'Italia, i rincari hanno iniziato a comprimere in maniera diffusa i margini di profitto delle imprese. Le ricadute sono state più marcate nell'industria e all'interno dei servizi privati, nel comparto dei trasporti.

Complessivamente, il quadro reddituale rimane tuttavia favorevole, anche grazie al positivo andamento congiunturale nella prima parte dell'anno: oltre i tre quarti delle imprese dell'industria e dei servizi prevedono di chiudere in utile l'esercizio 2026, una quota sostanzialmente in linea con quella del 2025.

Turismo, presenze in crescita

Un andamento positivo ha fatto registrare il turismo nei primi sei mesi dell'anno. Le presenze nelle strutture ricettive sono cresciute del 10% rispetto allo scorso anno, sospinte soprattutto dalla componente straniera. Inoltre, il numero di passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali regionali è aumentato del 12,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Incremento avvenuto in particolare sui voli internazionali a seguito dell'ampliamento delle offerta dallo scalo di Lamezia Terme.

Nel porto di Gioia Tauro è continuata la crescita della movimentazione di container, sebbene in misura più contenuta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi nove mesi i volumi sono aumentati dell' 1,7%.

In aumento l’export extra Ue

Risulta in linea con l'andamento del Mezzogiorno e del resto d'Italia l'export calabrese. Nei primi sei mesi dell'anno è proseguita la crescita degli scambi con l'estero per un valore di 514 milioni a prezzi correnti, con un aumento del 5,4% in più rispetto lo stesso periodo dello scorso anno. L'incremento è ascrivibile in misura maggiore ai prodotti tessili e ai macchinari. Registra una flessione invece il comparto alimentare - dopo una crescita ininterrotta dal 2021 - del 15,6%. In calo anche le esportazioni di prodotti agricoli e chimici. L'export è aumentato verso i paesi extra Ue e anche negli Usa, è diminuito in Europa.

Sul fronte degli investimenti, nei primi nove mesi dell'anno sono stati rilasciati 24 provvedimenti di autorizzazione unica per nuovi insediamenti in Calabria nella Zes unica, a fronte dei 29 del 2025. Di questi 13 riguardano nuovi insediamenti, gli altri si riferiscono a rilocalizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di stabilimenti già esistenti.