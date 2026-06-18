Le somme riguardavano interventi di risanamento dei centri storici di San Teodoro-Nicastro e Sambiase, la riqualificazione della pineta e il completamento del lungomare

Finanziamenti per un totale di 3.226.762,27 di euro sono stati liquidati a favore del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti da parte del Comune di Lamezia Terme. Si tratta di fondi Pnrr "restituiti" dall'ente perché non spesi in tempo utile. Gli atti formali della restituzione sono contenuti nelle relative determine dirigenziali dei giorni scorsi dove si fa riferimento alla volontà di cercare di recuperare le somme nel caso in cui il Comune riuscisse a trovare altre forme di finanziamento.

La restituzione delle somme riguarda interventi per il risanamento dei centri storici della città nei quartieri di San Teodoro-Nicastro e Sambiase, la riqualificazione della pineta nella zona marina e il completamento del lungomare. E poi ancora interventi per la realizzazione di scale mobili a San Teodoro; rigenerazione dell'area polisportiva Santa Maria-Sambiase Nord; alloggi per fasce sociali deboli, parcheggi e altro.