Il presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo, esprime compiacimento per il quadro delineato dal Rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia della Calabria. I dati registrati nel 2025 restituiscono l'immagine di un sistema produttivo resiliente, dinamico e capace di imporsi in modo incisivo sui mercati internazionali, con un Prodotto Interno Lordo cresciuto dell'1,1% che supera non solo la media del Mezzogiorno ma anche quella del Paese.

«Il dato più incoraggiante riguarda le esportazioni delle nostre imprese – dichiara il presidente Falbo - che segna una crescita nettamente superiore alla media nazionale, dimostrando l'assoluta competitività delle eccellenze calabresi sui mercati internazionali. Secondo il rapporto della Banca d'Italia – commenta Falbo - nel corso del 2025 le esportazioni di merci a prezzi correnti della nostra regione sono aumentate del 10,8%. Questo risultato supera ampiamente la crescita media in Italia, che si è fermata al 3,3%, e si pone in netta controtendenza rispetto al calo dell'1,2% registrato nel Mezzogiorno. L'export calabrese ha superato la soglia di un miliardo di euro – continua Falbo - circa il 45% dell'intero valore è costituito dall'industria alimentare e dall'agricoltura ed è cresciuto in modo vigoroso verso i paesi UE segnando un +15,5%, mentre le vendite dirette verso gli Stati Uniti sono aumentate del 12%. Grazie a queste performance, dal 2021, l'incidenza delle esportazioni sul Pil regionale è salita dall'1,6 al 2,5 per cento».

«Unioncamere Calabria, in rappresentanza del sistema camerale regionale, affianca e sostiene le imprese nella transizione digitale e ambientale per trasformare questo slancio formidabile in una crescita strutturale, stabile e duratura per l'intera economia regionale. Siamo di fronte ad una nuova narrazione della Calabria - conclude Falbo – e ad un quadro macroeconomico che ci spinge a guardare al futuro con fiducia».