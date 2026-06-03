Ridare centralità, massima vitalità e una nuova visione strategica a uno dei patrimoni più importanti del nostro territorio: le Terme di Caronte. È questo l'obiettivo prioritario del consigliere regionale (Lega) Gianpaolo Bevilacqua, pronto a farsi promotore di un'azione mirata per trasformare la storica struttura in un vero e proprio polo attrattivo di respiro nazionale, capace di coniugare il diritto alla salute con il rilancio economico e turistico della Calabria centrale.

"Lamezia Terme porta questo nome nel cuore della sua identità — dichiara Bevilacqua — ed è proprio da qui, dalle nostre Terme, che dobbiamo ripartire. Non si tratta solo di preservare un presidio storico, ma di attuare una vera e propria rivoluzione strategica che dia risposte concrete a tutto il territorio regionale."

Un hub tra salute, ricettività e turismo

Il piano d'azione proposto da Bevilacqua si articola su tre pilastri fondamentali:

-Integrazione con la rete dei trasporti: creare un canale e un percorso privilegiato per i flussi turistici in arrivo nei due principali snodi strategici della città: la Stazione Centrale e l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

In questo contesto, sarà fondamentale il ruolo strategico della Sacal, la società di gestione aeroportuale calabrese, chiamata a fare da perno per intercettare i viaggiatori e facilitare l'accesso diretto alla struttura termale.

-Connessione con i percorsi turistici regionali: inserire stabilmente le Terme di Caronte all'interno degli itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici della Calabria, trasformandole in una tappa d'obbligo.

-Potenziamento dei servizi e della ricettività:

dotare l'area di infrastrutture e servizi idonei e moderni, capaci di innalzare gli standard dell'accoglienza e rispondere alle esigenze del turismo del benessere , oggi in forte crescita a livello globale.

Per trasformare questa visione in interventi concreti e cantierabili, Bevilacqua ha già avviato una serie di importanti tavoli di confronto.

"Ho iniziato — conclude Bevilacqua — delle interlocuzioni cruciali con i dipartimenti regionali competenti per materia. C'è bisogno di una sinergia forte e di una programmazione unitaria. Lamezia ha una vocazione termale scritta nel nome: valorizzarla appieno significa generare occupazione, attrarre investimenti e restituire alla comunità un tesoro che merita di essere protagonista nel panorama dello sviluppo calabrese."