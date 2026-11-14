La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo esprime pieno sostegno allo sciopero proclamato da Fiom Cgil e Fim Cisl per lunedì 16 novembre e invita lavoratori, istituzioni e comunità a partecipare al presidio davanti alla sede Sirti di Feroleto Antico

«Seicentoventi posti di lavoro a rischio non sono soltanto numeri in un piano di ridimensionamento aziendale, ma rappresentano altrettante persone, famiglie, professionalità e prospettive di futuro che non possono essere cancellate in nome di una riorganizzazione industriale. La vertenza Sirti riguarda direttamente il diritto al lavoro, la tenuta sociale dei nostri territori e la capacità del Paese di difendere il proprio patrimonio produttivo».

È quanto afferma Francesco Gatto, segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, annunciando il pieno sostegno dell'organizzazione sindacale alla mobilitazione indetta dalle segreterie regionali di Fiom Cgil e Fim Cisl per lunedì 16 novembre, con uno sciopero delle prime quattro ore di turno e un presidio unitario davanti ai cancelli dello stabilimento Sirti di Feroleto Antico, a partire dall'inizio del turno di lavoro.

Al centro della protesta, l'annuncio dell'azienda di voler avviare una procedura di licenziamento collettivo per circa 430 dipendenti, ai quali si aggiungono 190 lavoratori in somministrazione per i quali non sarebbe prevista la proroga del rapporto. Complessivamente, 620 posizioni lavorative coinvolte, con una riduzione del personale che sfiora il 25 per cento.

«Siamo di fronte a una prospettiva estremamente preoccupante – sottolinea Gatto – soprattutto per una regione come la Calabria, dove la disoccupazione, la precarietà e l'emigrazione dei giovani continuano a rappresentare emergenze strutturali. Non possiamo accettare che la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR e la conseguente contrazione delle commesse diventino il pretesto per scaricare interamente sui lavoratori il costo delle scelte aziendali. Le competenze costruite negli anni rappresentano un patrimonio che deve essere salvaguardato, non disperso».

Per il segretario generale della Cgil Area Vasta, la vertenza solleva anche una questione più ampia, legata alla programmazione degli investimenti e alle prospettive industriali di un settore strategico come quello delle infrastrutture e delle telecomunicazioni.

«Non è pensabile che il futuro occupazionale di centinaia di persone dipenda esclusivamente dall'esito delle gare e dalla disponibilità temporanea di finanziamenti pubblici. Servono una visione industriale di lungo periodo, investimenti, continuità produttiva e regole che impediscano alle gare al massimo ribasso di compromettere la qualità del lavoro e la stabilità occupazionale».

La Cgil Area Vasta condivide la richiesta delle organizzazioni sindacali di aprire immediatamente un tavolo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolgendo l'azienda, la proprietà e il fondo Pillarstone, affinché vengano chiarite le reali prospettive del gruppo e individuate soluzioni alternative ai licenziamenti.

«Chiediamo anche alle istituzioni regionali e territoriali di assumere una posizione chiara e di intervenire con determinazione. La Calabria non può permettersi di perdere ulteriori posti di lavoro qualificati, né può assistere passivamente all'indebolimento del proprio tessuto produttivo».

Da qui l'appello alla partecipazione alla giornata di mobilitazione.

«Lunedì 16 novembre dobbiamo essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Sirti, davanti ai cancelli della sede di Feroleto Antico. Invitiamo le rappresentanze istituzionali, le forze sociali e tutti coloro che hanno a cuore il futuro occupazionale della Calabria a sostenere questa battaglia. La solidarietà non può fermarsi alle dichiarazioni: deve tradursi in una presenza concreta e in una mobilitazione forte e unitaria».

«La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo – conclude Francesco Gatto – sarà al fianco della Fiom Cgil e delle altre organizzazioni sindacali in questa vertenza. Difendere il lavoro significa difendere il futuro delle nostre comunità. Nessun lavoratore deve essere lasciato solo e nessun licenziamento può essere considerato inevitabile prima di aver esplorato ogni possibile alternativa».