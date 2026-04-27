Trasformare i luoghi del quotidiano in spazi vivi di narrazione, confronto e memoria collettiva. È questo l’obiettivo di “Borgia Community Hub – Le Piazze Parlanti”, il progetto promosso dal Comune di Borgia per rafforzare l’identità del territorio e convertire piazze, palazzi, biblioteche e giardini in veri e propri presidi di produzione culturale.

Saranno due mesi – maggio e giugno – ricchi di appuntamenti che animeranno il borgo in provincia di Catanzaro con talk, laboratori e incontri con scrittori, storici e saggisti. Il progetto si svilupperà anche attraverso il linguaggio cinematografico e lo sguardo attento del regista calabrese Saverio Tavano, che realizzerà un cortometraggio con l’obiettivo di catturare volti, storie e riflessioni legate alle figure eccellenti di Borgia.

Quante volte ci siamo chiesti perché una via, una piazza o un giardino portino quel nome? La storia dei toponimi che si incontrano lungo il cammino ci consente di conoscere la storia del borgo, i cambiamenti sociali, di scoprirne curiosità e aneddoti.

Il progetto – cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse Poc 2014/2020 - Az. 6.8.3 erogate ad esito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale” – prenderà il via con “Racconti di piazza”, un ciclo di quattro laboratori curati dalla guida turistica Linda Verre. Il primo appuntamento è in programma lunedì 4 maggio, alle ore 18.00, con “Antonio Pitaro – Scienza e Vita”, un focus sulla figura enigmatica del celebre medico e scienziato borgese che curò la madre di Napoleone e che, secondo le cronache del tempo, avrebbe agito come informatore per il fratello dell’Imperatore. Si proseguirà il 7 maggio con “Augusto Ortona – Istituzioni e vita pubblica”: la riscoperta del valore dello Stato attraverso la figura del già presidente della Corte dei Conti, simbolo di legalità e impegno istituzionale. Lunedì 11 maggio Linda Verre si focalizzerà su “Sandro Pertini – Il valore della comunità” e giovedì 14 maggio su “Nassiriya – Memoria condivisa”. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all’interno di Palazzo Mazza (ore 18.00) e coinvolgeranno cittadini e studenti in attività di gruppo basate su parole chiave, riflessioni, condivisione di ricordi e “interviste impossibili”, un esercizio creativo per dialogare idealmente con i protagonisti delle piazze. Sarà un viaggio a ritroso nel tempo, attualizzando il pensiero di figure che hanno lasciato un segno nella storia locale e nazionale. Conclusa la fase dei laboratori, il progetto entrerà nel vivo con un ciclo di incontri e talk d’autore.

«Borgia Community Hub – spiega il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco – nasce dalla volontà di restituire ai cittadini il senso profondo dei loro luoghi. Le nostre piazze e i nostri palazzi sono custodi di storie che meritano di essere raccontate. Con questo progetto investiamo nella cultura come strumento di coesione e di sviluppo per la nostra comunità».

«L’obiettivo del progetto – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Virginia Amato – è quello di dare voce ai luoghi di Borgia, fare in modo che i cittadini conoscano la storia di chi li ha preceduti. Trasformare un toponimo in un racconto significa dare un’anima ai nostri spazi, farli diventare punti di riferimento identitari per la comunità, luogo di memoria e dialogo tra generazioni. Vogliamo rafforzare il legame tra passato e presente, ma allo stesso tempo vogliamo creare una narrazione digitale capace di valorizzare il territorio nei circuiti turistici e culturali».