Il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme si prepara a una settimana di straordinario fervore culturale grazie al “VacaFest 2026”, kermesse che continua a dimostrare un impegno incrollabile nella promozione delle arti sceniche e nella formazione del pubblico di domani. Il valore di questa rassegna, diretta da Nicola Morelli ed Ercole Palmieri, risiede nella capacità di intrecciare produzioni di alto profilo nazionale con una profonda attenzione al territorio, trasformando il palcoscenico in un crocevia di emozioni e riflessioni.

Il sipario si alzerà sabato 25 aprile alle ore 21:00 con "Tre amiche e uno sciatore", per la regia di Saverio Tavano, produzione Lighthouse in collaborazione con i Vacantusi, una commedia che vede protagoniste Fedora Cacciatore, Angela Gaetano e Sabrina Pugliese in un intreccio di relazioni e colpi di scena.

Si proseguirà domenica 26 aprile alle ore 21 con l’atteso "Buongiorno Ministro!", interpretato da un cast d'eccezione che include Enzo Iachetti, Ermenegildo Marciante, Gigi Palla, Antonella Civale ed Elisabetta Mandalari, con le prestigiose musiche del Premio Oscar Nicola Piovani e la regia di Ferdinando Ceriani.

Un momento di altissimo valore educativo e sociale sarà rappresentato dall’evento previsto per il 27 aprile che vedrà sul palco "Iliade Open Mic" e che prevede due matinée speciali interamente dedicate a 1.200 studenti che avranno l'opportunità di assistere ad uno spettacolo unico ed originalissimo. Questa produzione de Il Terzo Segreto di Satira, con Maurizio Bousso, Francesco Arienzo, Alice Redini, Walter Leonardi e Marco Ripoldi, rilegge il mito omerico con un linguaggio contemporaneo e dissacrante, rendendo i classici accessibili e vibranti per le nuove generazioni. La stessa sera, alle ore 21:00, lo spettacolo tornerà in scena per il grande pubblico, confermando la versatilità di una proposta che sa parlare a ogni età.

A chiudere questo intenso ciclo di appuntamenti sarà, mercoledì 29 aprile, l’omaggio in musica e parole "Tutto cresce e se ne va - Intorno a Pino Daniele", un viaggio emozionale curato da Calabrese, De Luca, Moraca e Musolino che celebra l'eredità artistica del grande cantautore napoletano.

Attraverso questa programmazione poliedrica, il Vacantiandu Fest si conferma un pilastro fondamentale per la crescita culturale della comunità, offrendo non solo intrattenimento, ma veri e propri spazi di crescita intellettuale e partecipazione collettiva. Il Vacantiandu Fest è un progetto realizzato con il supporto MIC – Direzione Generale Spettacolo, “Teatri della Magna Grecia” finanziato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” della Regione Calabria – Settore Cultura.