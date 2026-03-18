L'iniziativa, nata dalla sinergia tra il Comune di Catanzaro e l’UMG, si configura come una conversazione informale e senza filtri. Al centro dell’appuntamento, il percorso umano e professionale dell'artista

L’attesa è finita. Oggi, 18 marzo, l’Università Magna Graecia di Catanzaro si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per ospitare Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Alle ore 13:00, l’aula magna dell’ateneo calabrese aprirà le porte a un confronto diretto tra l’artista e gli studenti, un appuntamento che promette di andare ben oltre la semplice lezione accademica.

L'iniziativa, nata dalla sinergia tra il Comune di Catanzaro e l’UMG, si configura come una conversazione informale e senza filtri. Al centro del dialogo, il percorso umano e professionale di Jovanotti: dagli esordi nelle radio libere ai vertici delle classifiche, esplorando quell’approccio multidisciplinare che ha reso Cherubini un punto di riferimento non solo musicale, ma anche di impegno sociale e innovazione culturale.

Non solo parole: lo sguardo al Jova Beach Party

L’incontro odierno rappresenta anche una tappa strategica in vista dell'estate. La giornata prevede infatti un sopralluogo tecnico alla Calabria Music Arena, l'area che il prossimo 22 agosto accoglierà l’energia del Jova Summer Party.

L'evento di oggi si pone dunque come il "prologo" ideale per la grande festa estiva, offrendo ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi con un artista che ha fatto della curiosità e del cambiamento i propri marchi di fabbrica. Un’occasione rara per gli studenti di osservare da vicino i meccanismi che muovono la grande macchina dell’industria creativa italiana.