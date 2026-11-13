Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione del Teatro Politeama di Catanzaro, e la partenza è affidata a un nome di assoluto prestigio mondiale. Sarà infatti il celebre tenore Vittorio Grigolo a inaugurare il cartellone sabato 28 novembre con un attesissimo Galà lirico.

Sul palco, ad accompagnare la star internazionale, ci sarà l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia. La serata, ideata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce, nasce per celebrare la grande tradizione operistica e il suo forte legame con il pubblico catanzarese.

Il programma della serata

Il concerto offrirà un viaggio attraverso alcune delle pagine più amate e iconiche della lirica mondiale: da La donna è mobile a Una furtiva lagrima, passando per Che gelida manina, Ridi, pagliaccio fino a E lucevan le stelle. Un percorso tra capolavori senza tempo che sarà arricchito anche da incursioni nella canzone napoletana e da altre sorprese scelte appositamente dal tenore.

L'apertura di "Calabria Teatri in Città"

L'evento del 28 novembre segna anche il debutto del cartellone del Festival “Calabria Teatri in Città”. Finanziato dalla Regione Calabria (Fondi PAC Calabria 2014-2020), il progetto riunisce per la prima volta in un unico programma regionale le stagioni dei teatri dei cinque capoluoghi calabresi, mettendo in rete luoghi, pubblici e grandi artisti.

Una carriera internazionale

L’arrivo di Grigolo a Catanzaro si inserisce in un momento d'oro della sua carriera, che lo vede attualmente impegnato nei più prestigiosi teatri d'Europa: dal Don Carlo alla Staatsoper di Vienna al Faust alla Scala di Milano, fino a Manon Lescaut tra Vienna e la Bayerische Staatsoper di Monaco. Cresciuto artisticamente come voce bianca nella Cappella Sistina, Grigolo è apprezzato in tutto il mondo per la sua duttilità vocale che gli ha permesso, negli anni, di spaziare dall'opera pura fino a collaborazioni pop con leggende come Sting e Brian May.

Info e biglietti

Per tutti i dettagli sull'evento inaugurale e sull'intera stagione è possibile consultare il sito www.politeamacatanzaro.net. La biglietteria del Politeama risponde al numero 0961 501818 ed è aperta dal lunedì al sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).