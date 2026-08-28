L'iniziativa si propone di mantenere vivo il ricordo del "Presidentissimo" e di valorizzarne l’eredità sportiva e umana attraverso il riconoscimento a protagonisti del calcio e dello sport

È in programma martedì 1° settembre, alle ore 11, nella Sala della Biblioteca di Villa Margherita, sede del Comune di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione del Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo”.

L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare il programma della nuova edizione, le principali novità e i protagonisti di uno degli eventi dedicati al mondo dello sport e alla memoria del “Presidentissimo”, storico presidente dell’US Catanzaro e figura di rilievo nella storia del calcio italiano.

Alla conferenza stampa interverranno Maurizio Insardà, giornalista e ideatore e organizzatore della manifestazione; Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro; Saverio Mirarchi, presidente della FIGC Calabria; Guido Mannella, nipote di Nicola Ceravolo; e Floriano Noto, presidente dell’US Catanzaro.

Nel corso dell’incontro saranno quindi svelati i dettagli della XIII edizione del Premio, che anche quest’anno si propone di mantenere vivo il ricordo di Nicola Ceravolo e di valorizzarne l’eredità sportiva e umana attraverso il riconoscimento a protagonisti del calcio e dello sport.