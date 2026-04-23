Trasformare la zona porto del quartiere marinaro nel cuore pulsante della solidarietà e del divertimento. È questo l’obiettivo dell’evento presentato questa mattina all’Hotel Perla del Porto, dove la GDL Produzioni, guidata da Gianfranco Caroleo, in stretta collaborazione con Raffaele e Andrea Gualtieri, ha svelato i dettagli della Festa del Primo Maggio che quest'anno assumerà una veste speciale. L’iniziativa nasce con il nobile intento di mantenere accesi i riflettori sulle zone colpite dal Ciclone Harry, unendo la forza trascinante dello spettacolo a un messaggio di vicinanza concreta verso le attività commerciali e i territori feriti.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con l’apertura di un vasto villaggio sportivo a ingresso gratuito, dove si alterneranno gara ciclistica, maratona, competizioni di pesca e gara amatoriale canina, oltre a sessioni dedicate allo spinning e al pugilato. Grande attesa anche per il pomeriggio quando, alle ore 15:00, il maxi-schermo allestito nell’area ospiterà la diretta televisiva dell’incontro di calcio Palermo-Catanzaro, permettendo ai tifosi di seguire la propria squadra del cuore in un clima di festa collettiva.

L’anima musicale dell’evento sarà ospitata su un imponente palco coperto dove dieci band locali renderanno omaggio alla grande musica italiana. Si passerà dalle atmosfere della Tammurriata Nera ai tributi a Renato Zero con L’ora zero, Claudio Baglioni con Tutto in un abbraccio e i successi dei Modà e dei Negramaro. Non mancheranno i richiami storici dei Nomadi, le voci femminili di Mina e Mannoia curate dai Live d’autore, il blues di Zucchero proposto dai Dune Mosse e l’energia dance anni Settanta e Ottanta dei Brothers Dance, fino alle incursioni del Music Cabaret.

La conduzione dello spettacolo sarà affidata a Maurizio Infusino e Stefania De Marco, mentre la comicità sarà garantita dagli interventi di Piero Procopio, insieme a Rino&Giulio. La lunga maratona si concluderà sotto le stelle con la performance di Daygorson dj e l’animazione di Francys Power. Per garantire il massimo comfort ai partecipanti, l’organizzazione ha previsto oltre 500 posti a sedere nell’area spettacolo e un’ampia zona ristoro con venti stand enogastronomici, con tavoli e panche, dove sarà possibile gustare grigliate, pesce, pizze e dolci tipici per l'intera giornata. Il successo dell’iniziativa è frutto di una sinergia che vede coinvolti il vicesindaco di Catanzaro Giusy Iemma, il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo e la preziosa collaborazione dei commercianti della zona porto. Un ringraziamento particolare alle associazioni sportive, agli sponsor, all’ingegnere Domenico Stilitano, ai corpi dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco, il cui supporto permetterà di realizzare un evento che resterà sicuramente nella storia del quartiere marinaro.