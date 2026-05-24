Oltre 6 milioni 600.000 italiani saranno chiamati alle urne oggi e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti da dalle ore 7 alle ore 23 di oggi e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, in tutto 6.624.575 elettori.

In Calabria sono 79 complessivamente i comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare i Consigli comunali. Solo cinque quelli superiori a 15mila abitanti: Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore.

Novità per il sistema elettorale dei comuni di Cirò Marina (KR) e Taurianova (RC), che, essendo scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2021, vedranno la proclamazione del sindaco in un turno unico.

Occhi puntati su Reggio Calabria e Crotone

Quattro candidati a sindaco e 640 aspiranti consiglieri, presenti in venti liste, che si contenderanno i trenta seggi di cui si compone il Consiglio comunale sono in campo per le elezioni comunali a Reggio Calabria, Città Metropolitana. Francesco Cannizzaro, parlamentare di FI, è il candidato del centrodestra, forte dell'appoggio di undici liste, mentre sei sono quelle schierate a sostegno di Domenico Battaglia (PD), candidato del centrosinistra. Due, invece, le liste depositate a sostegno di Eduardo Lamberti Castronovo, imprenditore della sanità privata, candidato indipendente. Una sola la lista accanto al 'civico' Saverio Pazzano.

Anche a Crotone sono quattro i candidati per la carica di sindaco della città. In totale sono 371 gli aspiranti consiglieri comunali suddivisi nelle 12 liste. Sei le liste che appoggiano l’uscente Vincenzo Voce. Il campo largo, denominato Alleanza progressista, sarà invece guidato dall'avvocato Giuseppe Trocino, esponente dei movimenti ambientalisti e animalisti, che eè sostenuto da quattro liste. In corsa per la poltrona di primo cittadino c'è poi il consigliere comunale uscente Fabrizio Meo. Infine Vito Barresi, con un passato nei Verdi, sostenuto anch'egli da un'unica lista.

Lunedì speciale su LaC Tv

Racconteremo questa tornata elettorale in diretta sulle nostre testate con una speciale sezione (QUI IL LINK) e su LaC Tv a partire dalle 14.45. Dalle 15 poi seguiremo lo spoglio con ospiti in studio, collegamenti dai principali comuni al voto e approfondimenti. Conduce Pier Paolo Cambareri.

Comuni al voto in provincia di Cosenza

Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:

Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)

San Giovanni in Fiore - 16.106

Castrolibero - 9.296

Roggiano Gravina - 6.820

Tortora - 5.949

Villapiana - 5.439

Dipignano - 4.122

San Pietro in Guarano - 3.434

Marano Marchesato - 3.333

San Lorenzo del Vallo - 3.098

Francavilla Marittima - 2.778

San Fili - 2.531

Mandatoriccio - 2.455

Grisolia - 2.229

Buonvicino - 2.048

Sant'Agata di Esaro - 1.715

Campana - 1.509

Falconara Albanese - 1.427

Paterno Calabro - 1.350

Cerzeto - 1.228

Orsomarso - 1.140

Papasidero - 634

I comuni al voto in provincia di Catanzaro

Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:

Girifalco - 5.623

Montepaone - 5.614

Davoli - 5.481

Gizzeria - 4.997

Satriano - 3.360

Serrastretta - 2.945

Taverna - 2.529

Montauro - 1.771

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759

Amaroni - 1.680

San Vito sullo Ionio - 1.629

Carlopoli - 1.406

Belcastro - 1.227

Cerva - 1.106

Palermiti - 1.075

Martirano Lombardo - 980

Andali - 662

I comuni al voto in provincia di Crotone

Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:

Crotone - 59.359

Cirò Marina - 14.002

Cutro - 9.478

Rocca di Neto - 5.343

Santa Severina - 1.929

Savelli - 1.045

I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia

Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:

Serra San Bruno - 6.355

Tropea - 5.911

Ricadi - 4.959

San Calogero - 3.942

Briatico - 3.781

Limbadi - 3.267

San Gregorio d’Ippona - 2.521

Maierato - 2.056

Acquaro - 1.891

Monterosso Calabro - 1.548

Spilinga - 1.345

Vallelonga - 719

Zaccanopoli - 673

I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria

Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026: