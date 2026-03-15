In vista della sessione di bilancio fissata per il 16 marzo, i consiglieri comunali di Azione, Stefano Veraldi e Gianni Parisi, hanno depositato quattro corposi emendamenti. Le proposte mirano a intervenire su aree sensibili della comunità attraverso stanziamenti strategici, finanziati utilizzando la quota libera non vincolata del fondo di riserva.

Nonostante le tempistiche ristrette per l'analisi dei documenti contabili, i due esponenti dell'opposizione si dichiarano soddisfatti del lavoro svolto, sottolineando l'importanza dei temi trattati.

«Incentivi alle sale cinematografiche del centro storico, incentivi alle aziende colpite dal Ciclone Harry, due profili di rendicontatori, incentivi a sostegno di giovani coppie: queste le macro aree dove l’opposizione in consiglio comunale intende intervenire prevedendo stanziamenti importanti utilizzando la quota libera non vincolata del fondo di riserva», scrivono in una nota i consiglieri comunali di Azione Stefano Veraldi e Gianni Parisi.

«Nonostante il pochissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione per lo studio del bilancio e per la stesura degli emendamenti, riteniamo di avere fatto delle proposte importanti su diversi temi molto sensibili alla nostra comunità, e siamo soddisfatti – proseguono i due esponenti dell’opposizione –. E’ di 20.000 euro l’emendamento a sostegno delle sale cinematografiche del centro storico: con questa piccola somma sarebbe garantito un aiuto per incentivare gli operatori e far fronte alla crisi che alcune sale stanno attraversando. A fronte del contributo a fondo perduto le strutture potrebbero rilasciare un certo numero di tessere gratuite o a prezzo ridottissimo per studenti e universitari in modo da incentivare le presenze nel centro storico».

Ed ancora: «Proposto anche un emendamento di 80.000,00 euro per incentivi alle attività commerciali colpite recentemente dal Ciclone Harry. Per la figura di due rendicontatori è stato presentato un emendamento di 28.000 euro a sostegno dei settori che hanno dimostrato di non riuscire a rendicontare importanti fondi, ricordiamo, tra gli altri, la perdita dei fondi del settore politiche sociali “Dopo di Noi” ed i fondi Covid. Ed ancora, interventi pari a 80.000 euro a sostegno delle giovani coppie che hanno intenzione di trasferirsi nel centro storico cittadino. Una iniziativa a basso costo per l'Ente ma di forte impatto, sempre con l'obiettivo di rendere attrattivo il nostro centro storico che invece si sta desertificando. Proposte che speriamo possano trovare accoglimento tra i banchi dell'assise comunale».