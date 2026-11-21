A Feroleto Antico la presentazione regionale della federazione tra Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord. Il leader annuncia mani libere alle comunali, un accordo nazionale con il centrodestra e il progetto di rafforzare poteri e competenze dei primi cittadini

Alcune decine di persone hanno preso parte alla presentazione regionale calabrese del movimento che unisce in federazione Sindaci d'Italia con Sud chiama Nord.

A Feroleto Antico il movimento di cui è leader Cateno De Luca ha toccato la tappa calabrese dopo quella di Bari e quella in altri capoluoghi di regione.

Per Catanzaro è stata scelta la sede lametina dove sono arrivati anche il presidente di Sindaci di Italia Ernesto Magorno e quello di Sud chiama Nord Laura Castelli.

«Sono quasi 40 anni che vivo nei Palazzi municipali – ha detto nel suo intervento De Luca –. E oggi la consapevolezza non è frutto di una valutazione romantica, ma è la presa d'atto di un sistema. Manca solo la certificazione del tribunale per dichiarare il fallimento del sistema».

«Accordo nazionale con il centrodestra, sui territori mani libere»

«Abbiamo definito un accordo nell'ambito del centrodestra per una progettualità che ha avuto un'evoluzione importante, partendo dalla Sicilia, poi con Sud chiama Nord, con un movimento civico a trazione meridionalista, oggi con Sindaci d'Italia diventa un modello che si inserisce nella strategia del centrodestra per valorizzare i territori e i sindaci», ha detto De Luca.

«Sui territori - ha poi specificato De Luca - abbiamo mani libere in relazione a quello che sono le elezioni amministrative, perché l'accordo col centrodestra è esclusivamente per le elezioni di Camera e Senato».

De Luca: «Partiamo dall’1,5%»

De Luca ha poi aggiunto: «Noi abbiamo una partenza che è circa dell'1,5% e che rappresenta intanto il lavoro fatto fondamentalmente in Sicilia. Il 18 febbraio a Roma ci sarà la fase costituente del Polo delle Autonomie, che metterà assieme tutte le realtà civiche e i sindaci che in queste settimane ci hanno contattato. Infatti, stiamo correndo regione per regione per definire queste intese. Partiamo dal presupposto che faremo la differenza per il centrodestra per farlo vincere».

«Più forza ai sindaci»

Per De Luca infine «il nostro non è più un progetto a trazione meridionalista. I sindaci ci sono in tutto il territorio nazionale, sono oltre 8.000 e noi abbiamo preparato un pacchetto che riguarda i palazzi municipali e lo status dei sindaci. Quello che viene definito in gergo il sindaco sceriffo - ha osservato il leader di Sud Chiama Nord - fa parte del nostro programma per dare più forza, più competenze e funzioni ai sindaci: dalla sanità a quello che è il controllo dei servizi pubblici essenziali, all'intangibilità del fondo delle autonomie locali. Questi sono temi che ovviamente riguardano tutti gli 8.000 campanili».