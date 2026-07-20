Riceviamo e pubblichiamo da Antonio Ludovico*

«Apprendiamo con grande soddisfazione che la delibera con cui il Consiglio Comunale - a grande maggioranza e senza alcun voto contrario - indica ufficialmente l'area compresa tra il Pugliese e il Ciaccio come localizzazione del nuovo ospedale, e' stata pubblicata all'albo Pretorio e puntualmente notificata alla Regione e al Commissario per l'Edilizia sanitaria.

La delibera porta il numero 119. Il Comitato "L'ospedale al Pugliese" ringrazia il presidente del Consiglio Comunale Gian Michele Bosco per la puntualità con cui ha reso esecutivo un atto fondamentale per il futuro della citta', informando tempestivamente della decisione gli altri attori istituzionali.

Approfittiamo della circostanza per ribadire che il pronunciamento del Consiglio Comunale e' da ritenersi vincolante poiché il presidente Occhiuto ha più volte dichiarato di volersi rimettere alla volontà del Comune. Dispiace che taluni osservatori e dirigenti politici - evidentemente delusi dalle conclusioni a cui e' giunto il Consiglio - abbiano definito "inutile" questa fondamentale delibera, dimostrando di avere un concetto molto discutibile della democrazia partecipativa e del rispetto delle Istituzioni. Ora ci aspettiamo che, anche alla luce delle soluzioni tecniche che il Comitato ha offerto, Regione e Commissario per l'edilizia recepiscano in pieno le indicazioni dell'assise comunale.»

Portavoce Movimento “L’ospedale al Pugliese”